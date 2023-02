Le MUSEF (Mouscron au rythme de la Semaine du Son, avec deux concerts gratuits ce samedi

Si elle vit à Versailles, et comme le trahit son patronyme, l’artiste a des racines chez nous. En effet, lors des vacances, elle "remontait" vers le quartier du Tuquet où ses grands-parents maternels exploitaient une menuiserie. Son enfance s’est ainsi imprégnée de souvenirs, de rencontres, de particularités locales qui ont nourri sa sensibilité. Une visite au musée en 2020 a fait ressurgir toutes ces images chez la quinquagénaire. De sa rencontre avec la conservatrice Véronique Van de Voorde, est né le projet de cette expo dont la scénographie raconte à la fois l’histoire personnelle de sa conceptrice mais aussi collective, grâce à la présence d’œuvres, objets, denrées propres à notre région frontalière.

En 3 mois de préparation, Valerie Callewaert a rencontré des gens du cru, dans les écoles ou les homes. Elle a découvert un aspect qu’elle ignorait de notre passé, celui lié à la musique de variété avec, comme têtes de proue, Jean Vanloo et Marcel De Keukeleire. Voilà qui explique la dimension musicale qui s’est jointe au projet: un juke-box permet par exemple aux visiteurs de passer leur hit mouscronnois préféré ou le bon vieux tube des années 70. Lors de la séance inaugurale, une chorale des résidents du home Vandevelde a d’ailleurs interprété quelques chants de circonstance dont "Qu’in est fir d’êt Mouscronnos".

Deux concerts gratuits samedi

D’autres animations sont annoncées pour ce premier week-end, et dans le cadre de la Semaine du Son. Ce samedi 11 février, il est ainsi question d’un concert déambulatoire avec "Far Fare", groupe de mini-fanfare expérimentale à la large palette de styles et qui mise sur l’improvisation en trio (accordéon, percussions et cor). Le départ est fixé à 17h de la maison natale de Rémy Cogghe, rue de Tourcoing pour arriver au Musef, rue des Brasseurs. À 18 h, suivra un concert de violoncelles, par Marinela Doko, Didier Poskin et Jeff Assy.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 13 mars au MUSEF.