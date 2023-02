"Nous nous battons à vos côtés": plusieurs centaines de mouscronnois réunis autour des proches d’Olivier Vandecasteele

Avant de laisser Nathalie Vandecasteele s’exprimer, Brigitte Aubert s’est adressée aux nombreux citoyens qui se sont regroupés au pied de l’Hôtel de Ville jeudi soir. La bourgmestre a rappelé à la famille de l’ humanitaire détenu en Iran que tout Mouscron faisait bloc derrière le combat mené par les proches du Tournaisien. La cité des Hurlus est intimement liée à la famille Vandecasteele, car c’est en terre hurlue que l’histoire a commencée pour les parents d’Olivier. "Nous ne l’oublions pas et nous nous battons à vos côtés", affirme Brigitte Aubert.

Entre plusieurs chansons en hommage à l’humanitaire, les autorités locales ont déployé une bâche sur la façade de l’Hôtel de Ville, dévoilée par la bourgmestre et la sœur du Tournaisien.

"Notre rassemblement n’a pas la prétention de convaincre, à lui seul, les autorités de la libération d’Olivier Vandecasteele. Mais ajouté à toutes les autres manifestations, il aura la puissance de la persuasion", continue la bourgmestre.

"Ce n’est pas un anniversaire, c’est un an de trop"

En quinze jours, la pétition a recueilli plus de 100 000 signatures supplémentaires et les actions se multiplient à travers toute la Belgique. Mouscron n’est qu’un maillon de cette grande chaîne humaine qui se crée pour réclamer la libération de l’humanitaire. "On souhaite, au minimum, que ses conditions de détention s’améliorent. Aujourd’hui, elles sont toujours inhumaines ", explique Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier Vandecasteele. "Ce jeudi soir à Mouscron, comme lorsque je suis venu lors du marché en décembre, on sent que les gens ont saisi l’urgence de la situation et l’importance de ne pas lâcher, ni la pression, ni la mobilisation. "

Le 26 février 2023, soit un an et deux jours après sa privation de liberté, les soutiens d’Olivier Vandecasteele prévoient cinq points de rassemblement à Bruxelles, Tournai, Gand, Leuven et Namur. "Pour nous, ce n’est pas un anniversaire. C’est un an de trop . Les cinq manifestations auront lieu en simultané et seront des rassemblements, des moments pour dire merci à tous les bénévoles d’Amnesty International et toutes les personnes qui se mobilisent pour la cause."

La manifestation mouscronnoise en est l’exemple. À l’approche du 24 février 2023, les soutiens sont de plus en plus nombreux. Depuis la Grand-Place de Moucsron et au milieu de tous les amis du Tournaisien, ils se sont fait entendre…