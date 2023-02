Mathilde Vandorpe sur l’arrivée de Jean-Luc Crucke chez Les Engagés: "Un allié de taille au parlement", mais pas encore à Mouscron

"Il s’agit d’une personnalité d’envergure qui sait faire entendre sa voix, et on connaît ses qualités, son expérience, sa bonne connaissance des dossiers… mais aussi sa détermination à mener des combats et à se lancer dans des projets, relève la députée mouscronnoise. À deux, on sera plus forts, et nous pourrons travailler sur davantage de dossiers et relayer encore mieux les problématiques qui touchent les citoyens de Wallonie picarde, d’autant plus que nous sommes membres de commissions différentes. D’autres dossiers, sur lesquels nous étions déjà sur la même longueur d’onde, nous allons continuer à les défendre ensemble, comme pour la Boucle du Hainaut, l’immersion, la pauvreté, etc."

S’il siégera comme député wallon jusqu’en 2024, Jean-Luc Crucke a d’autres ambitions pour les prochaines élections.

"Il visera le parlement fédéral, confirme Mathilde Vandorpe. Il figurera sur la liste à la Chambre pour épauler Catherine Fonck. Si on parvient à récupérer ce deuxième siège pour le Hainaut, cela nous permettrait de retrouver un élu de Wallonie picarde supplémentaire au parlement fédéral."

Mathilde Vandorpe, cheffe de file Les Engagés au conseil communal de Mouscron, peut-elle aussi y espérer un renfort non négligeable ? En effet, l’installation de Jean-Luc Crucke dans la cité des Hurlus a déjà été évoquée à plusieurs reprises.

"Ce n’est pas à l’ordre du jour et il ne parle pas d’une venue à Mouscron, insiste Mathilde Vandorpe. Pour le moment, l’objectif qu’il s’est fixé, ce sont les élections fédérales car il a envie de pouvoir porter haut et fort son idée de libéralisme, social et environnemental. Il préfère donc se concentrer sur un défi à la fois, et c’est sans doute pour cela qu’il n’a pas encore évoqué son engagement communal."