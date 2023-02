Dottignies : les facteurs mouscronnois apportent 500 lettres de soutien à Augustine (5 ans), qui lutte contre le cancer

Sa maladie, la petite Dottignienne l’affronte avec un courage admirable. Courage dont fait preuve toute la famille Vanneste, des grandes sœurs aux parents. "On fait tout pour briser le tabou autour du cancer pédiatrique. Contrairement à la Flandre, notre région se voile encore trop la face sur l’existence et les ravages de cette maladie pour les enfants", explique Jean-François Vanneste.

Bien connu à Dottignies pour être à la tête du comité des fêtes, le papa d’Augustine veut faire bouger les lignes, sensibiliser pour bien montrer que le "crabe" touche aussi les enfants. "Un jeune sur cinq décède des suites d’un cancer. Il y a plus d’enfants qu’on ne le pense qui se battent contre cette terrible maladie. Et il reste encore tant de choses à faire pour améliorer le quotidien des jeunes malades, les traitements et la recherche. La journée du cancer pédiatrique (le 15 février) est une bonne occasion de braquer les projecteurs sur cette maladie", poursuit le Dottignien.

Avec son bâton de pèlerin, l’intéressé est parti en croisade pour cette cause qui lui tient à cœur, comme tous les autres parents dont les enfants sont atteints par ce mal implacable. S’il se bat pour faire connaître le cancer pédiatrique et toutes ses conséquences, Jean-François n’oublie pas sa plus jeune fille. "Nous avons lancé un appel fin décembre, dans l’idée de recevoir des lettres de soutien et les ouvrir en famille, le jour de son anniversaire."

Des lettres d’autres enfants malades

Résultat le 5 janvier, à la hauteur des attentes ? Augustine a été inondée de courriers. Les expéditeurs sont wallons, flamands, français. Et plus étonnamment encore, polonais ou danois. "On a vraiment reçu des témoignages et des encouragements de toute l’Europe. C’est assez dingue de savoir que tous nos voisins ont pensé à Augustine, mais que des internautes à 2 000 kilomètres de Dottignies ont aussi pris le temps de lui envoyer une marque de soutien", estime Jean-François Vanneste.

Réunis autour de la pile de lettres, Augustine et ses proches ont ouvert, une par une, les différentes enveloppes adressées à la petite. "C’était émouvant, bien sûr", se souvient son papa. "D’abord parce qu’on a reçu des cadeaux de gens qui ont souhaité conserver l’anonymat et ne demandaient rien en retour, mais aussi parce qu’on a aussi lu des témoignages d’autres enfants atteints par une maladie grave. Des jeunes qui s’adressaient directement à Augustine pour lui dire qu’ils luttaient ensemble contre le cancer et qu’ils remporteraient ce combat ", se souvient Jean-François.. "Mentalement, ça nous aide à tenir et ça donne un coup de boost à Augustine."

L’ultime surprise reste la visite de quatre facteurs mouscronnois, qui ont conservé les lettres pour les remettre à la petite Dottignienne, le jour de son anniversaire. "I ls ont débarqué chacun avec leur camionnette pour souhaiter l’anniversaire d’Augustine. C’est un beau souvenir. "

Aujourd’hui, la jeune fille vit une vie à peu près normale et doit cohabiter avec un cancer en phase de sommeil. "Le dernier bilan est plutôt bon, mais il faut régulièrement surveiller son état de santé. " Et prier pour que la maladie la laisse tranquille, une fois pour toutes…

"On fait ce métier pour ces moments de partage"

"Notre facteur connaissait la situation d’Augustine et prenait de ses nouvelles. Il avait dans l’idée de nous remettre toutes les lettres le même jour ", détaille Jean-François Vanneste. Promesse tenue ! "Ça prouve qu’il reste encore des organismes de proximité qui remplissent encore un rôle social.

Le 5 janvier dernier, les postiers attitrés de la tournée dottignienne ne sont pas venus seuls, mais accompagnés par d’autres collègues. "Je dépose du courrier chez les Vanneste tous les jours ou presque", assure Christophe Bourguignon. "J’ai forcément été touché par la situation et par l’épreuve qu’Augustine tente de surmonter. Pour marquer le coup, mon collègue et moi avons décidé d’en parler à d’autres facteurs pour lui rendre visite et lui déposer tous les sacs de courriers et les cadeaux. "

Les bons hommes en rouge ont réussi leur surprise. "On ne l’a pas fait pour qu’on nous couvre de louanges. Ça nous semblait naturel de faire plaisir à la petite", assure celui qui est devenu facteur en 1997.

"Je fonctionne encore à l’ancienne", précise Christophe Bourguignon. "J’ai choisi ce métier pour le contact humain, pour vivre ces moments de partage. Ce n’est plus aussi simple qu’avant parce que les temps ont changé. Mais une action comme celle-ci méritait qu’on prenne un peu de notre temps pour soutenir une famille qui lutte depuis plusieurs années contre le cancer. Rendre visite à Augustine était très important pour nous."