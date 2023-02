Une belle fête de famille pour les 45 ans d’Eco-Vie (Mouscron)

La secrétaire, Sylvia Vannesche, à l’initiative de cet événement et de l’exposition qui l’accompagnait, s’est réjouie de son succès et de la présence de quelques pionniers à l’origine d’Eco-Vie: Marcel Vanoosthuyse, premier président, Philippe Blomme, Luc Terryn, Joël Donche, Philippe Verzele ou encore la veuve de Jacques Demeyere, décédé en 2019 et qui était la véritable cheville-ouvrière de la jeune association. Elle a aussi remercié Yannick, animateur à Fedasil et les deux chanteuses, Ornella et Asmar, qui ont apporté leur élégante touche musicale.

Si plus que jamais la mobilisation en faveur de notre planète est d’actualité, cela requiert des bénévoles pour porter le combat. Si elle les a remerciés, elle a aussi lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour les rejoindre: chaque profil, chaque talent est précieux. Pour tout contact: 056 33 72 13, contact@eco-vie.be ou la page Facebook.