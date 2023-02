Tensions à la zone de secours Wapi: « Des mails anonymes à vomir », résume Brigitte Aubert

Au regard du torchon qui brûle au sein de la zone, Brigitte Aubert a tenu à s’exprimer avant toute intervention. Elle a souhaité réitérer son soutien à l’ex-commandant Olivier Lowagie "qui a donné une vraie consistance à un projet qui n’était pas gagné d’avance. La zone a montré l’exemple et Olivier Lowagie y est pour beaucoup". Elle a aussi évoqué le président de la zone, Paul-Olivier Delannois, reprenant certains de ses propos prononcés lors des récents vœux. Notamment sur le fait que "Les solutions ne sont pas ici mais à Bruxelles". Mme Aubert a aussi dit recevoir copie de certains mails anonymes. "C’est à vomir !", a-t-elle résumé face aux élus.

« On n’arrive pas à s’y retrouver ! »

Concernant le fonctionnement des interventions à Mouscron, les pompiers viennent parfois de la caserne de l’avenue de Rheinfelden et parfois du nouveau site d’Evregnies. De quoi rajouter de la crispation à la crispation chez les pompiers, certains se demandant encore s’ils sont bien utiles… Un mode de fonctionnement imposé à ces hommes par la législation en vigueur. Des élus de l’opposition s’en sont inquiétés lors du conseil. Abordant un sentiment partagé par beaucoup, Simon Varrasse (Écolo) a dit ne plus savoir quel camp croire. "On entend tout et son contraire par rapport à l’efficacité du dispositif: certains disent que c’est bien quand d’autres disent que c’est la catastrophe. On n’arrive pas à s’y retrouver !" Fatima Ahallouch (PS) a prolongé: "On a des interrogations sur le fonctionnement car il en va de la sécurité de tout le monde. Evregnies semble sous-occupée le soir et le week-end. Et qu’en est-il de la pérennité de la caserne de Mouscron où on y a fait des travaux…"

La bourgmestre a précisé que c’étaient des pompiers professionnels qui étaient basés à Evregnies et des pompiers volontaires ainsi que des ambulanciers en permanence qui étaient postés à Mouscron. "Pour le moment, la législation indique que ce sont les plus proches qui doivent se rendre là où ils sont appelés, soit les volontaires en premier lieu, puis les professionnels. On ne peut pas faire autrement…" Tout en précisant que cela devrait changer. "La procédure est en marche."

Mathilde Vandorpe a tenu à prendre la parole en interpellant directement Mme Aubert qui siège au sein de la zone et dont elle aimerait visiblement un rôle plus actif: "C’est notre rôle de s’assurer que le service soit efficace. Des pompiers se sentent démunis, vous avez un rôle à jouer, une influence à avoir aux côtés du président !"