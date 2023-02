Le Mouscronnois Jordan Bodoux est le vidéaste officiel du concours Miss Belgique 2023 (photos)

Aucune candidate n’est originaire de Wallonie picarde mais… il y a tout de même une touche mouscronnoise sur le concours, grâce au vidéaste Jordan Bodoux.

©-BDX PROD

Le hurlu a été sollicité pour tourner les présentations individuelles des candidates et les vidéos promotionnelles diffusées avant la grande soirée. Comment s’est-il retrouvé là ? "Je travaille régulièrement avec des agents immobiliers qui côtoient ou collaborent avec des modèles. De fil en aiguille, j’ai fait des rencontres, jusqu’à tourner un premier clip avec la gagnante de Miss Belgique 2022 (L’Anversoise Chayenne van Aarle). J’avais beaucoup apprécié l’expérience", se souvient Jordan Bodoux.

©-BDX PROD

Son travail a tapé dans l’œil du comité Miss Belgium. Tant et si bien que l’organisation lui a proposé d’accompagner les 32 candidates en Égypte, début décembre. "On a posé nos valises à Charm el-Cheik pendant une semaine", poursuit le Mouscronnois. "Je pensais vivre sept jours avec un esprit de compétition omniprésent entre les filles. Mais j’ai vraiment eu l’impression de faire partie d’une grande famille."

©-BDX PROD

Jordan cultive l’art du grand écart. Vidéaste professionnel depuis quelques années, le hurlu se sent autant à l’aise dans un festival de musique où se réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes (Defqon 1) que dans la nature, en tenue de camouflage à attendre le moment opportun pour capturer (en photo) des animaux sauvages dans leur élément.

©-BDX PROD

Et le monde du mannequinat ? "Je connaissais déjà un peu et c’est aussi un milieu qui m’attire ", répond l’intéressé. "J’avais déjà bossé sur des images liées à la mode, mais aucune comparaison avec le concours de Miss Belgique. Certains disent qu’il faut se concentrer ou se spécialiser dans un seul domaine pour progresser en vidéo. Je ne partage pas cet avis. J’aime toucher à tout, c’est ce qui m’épanouit. Et puis, côtoyer 32 miss dans le cadre de mon boulot, je crois que je suis plutôt chanceux", plaisante le vidéaste.

« Quelques nuits blanches »

Chanceux, peut-être. Mais bosseur, encore plus. En une semaine, Jordan a tourné les portraits des 32 candidates, en plus des clips vidéos (paradisiaques, évidemment) diffusés avant et pendant la grande soirée, principalement en Flandre, puisque les chaînes wallonnes ne diffusent plus le concours. "Nous étions seulement deux sur place pour la partie tournage, Et j’étais seul pour le montage. Comme il y a tout de même 32 miss, ça représentait un énorme travail. J’ai passé quelques nuits blanches pour tout finaliser", se souvient Jordan.

©-BDX PROD

Le Mouscronnois sera sur place samedi soir, pour assister au sacre de la future Miss Belgique 2023. Une belle façon de ponctuer cette expérience vécue avec les candidates dans la station balnéaire égyptienne. À l’écrire, on se dit qu’il y a pire comme ouvrage…