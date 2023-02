L’extension de l’école Raymond Devos projetée depuis plusieurs années se confirme. Un déploiement qui prendra la place d’une crèche – Aubold’air – qu’il va donc falloir remplacer par une nouvelle construction, ce qui sera évoqué. Autre dossier encore plus vieux qui sera analysé, celui de la réaffectation du lycée Charles Plisnier de Dottignies par le biais d’une rénovation attendue. Toujours dans l’enseignement, le projet d’école des sports au Futurosport reviendra brièvement sur la table par le biais d’une étude de stabilité nécessaire dans le cadre de ce vaste chantier qui se profile.

En bataille, on peut encore citer une motion qui sera proposée concernant la mise en œuvre de procédures diplomatiques pour faire libérer Olivier Vandecasteele en urgence, la volonté d’empêcher les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transiter par le centre de Luingne, le renouvellement de l’homologation entre la Ville et la SA Derby pour prolonger l’exploitation de six établissements de jeux de hasard Ladbrokes ou encore la réfection des trottoirs de la rue de la Teinturerie (Dottignies).