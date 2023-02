Jugé coupable du vol d'une Volkswagen Beetle à Mouscron, il conteste et fait appel

"Je maintiens mes affirmations. Je reconnais que la voiture vue avec le voleur, la Peugeot, est bien la mienne, mais nous étions beaucoup à l’utiliser dans la famille ", a-t-il affirmé.

L’individu, originaire de Roubaix, nie formellement s’être déjà rendu à Mouscron ainsi que dans le café où les clés de la Volkswagen ont été volées. Pourtant, l’un des barmen de l’établissement Horeca a reconnu le prévenu. "Il avait commandé un whisky coca, le temps de me retourner pour le préparer, l’homme avait disparu", avait déclaré le témoin à la police.

Le Roubaisien se défend: "Je ne bois même pas d’alcool. Peut-être que l’homme qu’il a vu me ressemblait".

Son avocate démontre qu’il existe bien un doute dans ce dossier: "le serveur a reconnu Monsieur, mais il ne dit pas que c’est lui qui a volé les clés. Le client à qui on a pris les clés n’a pas non plus vu l’auteur. Selon moi, il n’y a pas non plus de grandes ressemblances entre mon client et la personne que l’on aperçoit sur les vidéos de surveillance du café et du parking où a été volée la voiture. De plus, toutes les autres personnes poursuivies dans ce dossier ont contesté fermement connaître Monsieur."

Pour la procureure du roi, le fait que la voiture est utilisée par plusieurs personnes est une excuse bien trop souvent évoquée et trop rarement avérée. Elle requiert que la peine de 20 mois soit confirmée.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 20 février.