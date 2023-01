Atelier culinaire, concert, expo-souvenirs, verre de l’amitié: les membres d’Eco-Vie attendent leurs nombreux sympathisants à " 2 L’Aut Côté " pour fêter le 45e anniversaire de leur association.

Reconnue comme association d’éducation permanente, Eco-Vie centre ses préoccupations sur la protection de l’Environnement en vue d’optimiser la qualité de vie de tous. Apolitique, elle promeut la citoyenneté active et la découverte de notre patrimoine via des sorties nature, conférences, débats, ateliers.

L’association a été fondée en 1978 et regroupait alors 18 membres autour de Marcel Vanoosthuyse, président, René Tossut, trésorier et Jacques Demeyere, secrétaire. Comme l’explique Sylvia Vannesche qui gère ce poste depuis 1989, pas grand-chose n’a changé depuis. Cela prouve que les successeurs de ces pionniers n’ont pas dévié de leur mission. Ils y ont même ajouté une dimension nord-sud, persuadés que ce n’est que par une vision globale que l’on trouvera des solutions durables.

Si l’informatique a permis de faciliter et élargir l’information, la revue bimestrielle est toujours éditée et selon le même format de 20 pages. Les illustrations et le passage à la couleur la rendent nettement plus attrayante. Le logo, un soleil sur fond vert, est aussi resté le même, si ce n’est qu’il a perdu sa barbe, effet de mode sans doute...

175 membres

Les problèmes soulevés voici 45 ans, concernant la pollution, l’aménagement du territoire, les énergies ou encore l’alimentation saine n’ont malheureusement toujours pas trouvé de solution idéale. Voilà qui justifie la pérennisation d’Eco-Vie qui peut se targuer de compter actuellement 175 membres.

En 2003, l’association a élargi son champ d’action avec l’arrivée des "Amis de la Terre" d’Estaimpuis et un renforcement de l’aile cominoise sous la houlette de Martin Windels, le "Monsieur sortie nature" qui, sur un ton plaisant et humoristique n’a pas son pareil pour évoquer le patrimoine local ou les spécificités d’une espèce protégée. Xavier Adam en assure la présidence et relaie donc l’invitation à participer, ce samedi 4 février, à cette rencontre amicale. Elle s’adresse non seulement aux membres, anciens et actuels, mais à tous les citoyens, heureusement de plus en plus nombreux, à prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer en matière environnementale.

De nombreux domaines

L'agenda d'Eco-Vie est bien rempli. Tous les deux mois environ, les balades de Martin permettent de découvrir des richesses et des lieux insoupçonnés. Selon un rythme analogue, un atelier cuisine du monde permet d'enrichir nos habitudes alimentaires. Des ateliers cosmétiques ou produits d'entretien sont aussi régulièrement proposés. Les rencontres "Incroyables comestibles" permettent à tout un chacun de semer et planter dans des bacs tandis que les fruits et légumes produits restent à disposition de qui le souhaite. Des séances hebdomadaires de "stretching postural", adaptées à tous se tiennent chaque lundi soir et mercredi midi à Leers-Nord et jeudi soir au CRIE à Mouscron. Eco-Vie promeut aussi des activités d'autres groupements qui entrent dans sa philosophie comme le Repair-Café, le Cercle des Naturalistes des Fichaux, la semaine des Droits humains, etc.

056 33 72 13 contact@eco-vie.be

La revue, le lien entre tous

©EdA

Parmi les documents et photos qui seront exposés figurera le premier exemplaire de la revue d'Eco-Vie: imprimé artisanal sur papier recyclé, tapé à la machine et illustré à la main, assez naïvement, il faut bien l'avouer. Seule concession à la couleur: le soleil vert du logo et l'apposition d'un petit autocollant "Nucléaire? Non merci" pour annoncer le résumé d'une conférence d'Alain Bombard de passage à Mouscron.

Outre la liste des membres et les statuts de l'association, on y trouve des conseils très concrets de jardinage et de compostage, la problématique des produits de lessive et celle du recyclage, autant de thèmes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Pour la petite histoire, le numéro qui est sorti en ce début d'année porte le numéro 324 ; belle longévité! La revue, désormais en quadrichromie, est disponible au choix, en version papier ou numérique pour 20€ par an qui représente la cotisation à Eco-Vie.

Samedi 4 février, de 16h à 20h à 2 L’Aut Côté.