Une organisation de deux jours qui se prépare plus d’un an en amont, comme l’explique Olivier Le Fèvre, Président de l’Union Canine Mouscronnoise depuis 2014: " Début 2022 déjà, nous nous attelions à la sélection des juges et commissaires, qui viennent du monde entier et qui sont logés non loin du Centr’Expo. De l’arrivée à l’acheminement vers le centre, tout est ficelé! Ensuite, un gros travail de logistique est réalisé afin de trouver les 80 personnes qui font de ces deux jours un véritable succès. Sécurité, propreté, montage et démontage, restauration, secrétariat. rien n’est laissé au hasard ".

L’occasion de faire deux fois la fête!

Pas de place au hasard donc pour ce club de passionnés du monde canin qui regroupe pas loin de 200 membres, dont la majeure partie était mobilisée à l’organisation de cette 48e exposition canine: "En raison du Covid, notre 50e anniversaire sera fêté par une 48e édition de l’exposition! Mais voyons le positif des choses: cela nous donnera l’occasion de faire une deuxième fête dans deux ans", sourit Olivier.

L’un des plus grands clubs de Belgique

Petits et grands du monde canin se retrouvaient pour cette 48ème exposition de l'Union Canine Mouscronnoise. ©EdA

Une exposition canine à la hauteur de son club organisateur. En effet, l’ASBL Union Canine Mouscronnoise est l’un des plus importants de Belgique, et surtout l’un des rares à proposer deux branches du domaine canin: " Nous reprenons des activités de dressage, éducation et de sportivité sur notre terrain d’un hectare situé rue du Labyrinthe à Mouscron. En parallèle, via notamment cette exposition, nous proposons la branche des " chiens de beauté ". Il est assez rare de trouver ces deux domaines au sein d’une seule organisation ", détaille le président.

Pour les amateurs du monde canin d’autres échéances, organisées sous la houlette de l’ASBL mouscronnoise, peuvent d’ores et déjà être notées: "Les 26 et 27 août, nous organisons les championnats de Belgique de" Mondioring ", qui est en fait une discipline assimilée au dressage de type policier. Une semaine plus tard, les 2 et 3 septembre, nous présenterons cette fois les championnats de Belgique de" Ring Belge ", légèrement différente de la première citée".

Le meilleur pour le « Best in show »

Point d’orgue des attractions du week-end, l’élection du "Best in show", à savoir le plus beau chien de l’exposition.

©EdA

Parmi les attractions de ce week-end figurait l’élection du " Best in show ", à savoir du plus beau chien de l’exposition. Et qui mieux que Jean-François Vanaken pour endosser le rôle et les responsabilités de juge de cette compétition ?

Reconnu à l’international, le Belge est le seul francophone officiellement reconnu comme ayant les compétences permettant de juger les près de 400 races reprises par la fédération internationale!

Et avec 1724 chiens présents au Centr’Expo, la tâche ne s’avérait pas facile: "Je peux évidemment compter sur l’aide des autres juges qui, durant ces deux jours, ont désigné les plus beaux spécimens par race. Ceux-ci étaient ensuite répartis selon les 10 groupes existants (bergers, chiens de compagnie, lévriers, courants,.). C’est à ce moment qu’arrive mon travail de sélection du plus beau chien de l’exposition", explique le cynologue.

Après 24 ans d’examens multiples, Jean-François Vanaken est donc reconnu à l’international, avec de nombreuses sollicitations venant du monde entier: "La semaine prochaine par exemple, je serai en Norvège. Je dois en théorie me rendre par la suite au Pérou".