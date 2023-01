La cinquantaine de convives, malades et accompagnants, qui ont répondu à l’invitation de Myriam Loridon et Aglaé, n’ont pas regretté: les "petites mains" leur avaient concocté un succulent menu, totalement "maison", du champagne et zakouskis à l’irish coffee, en passant par le foie gras, les coquilles Saint-Jacques, le feuilleté de cailles ou encore le mille-feuilles de crêpes aux pommes. Décors de tables et cadeau à chacun ont ajouté à la magie du moment.

Comme l’explique Myriam Loridon, cette (et ces) bulles annuelles sont très attendues car elles offrent, aux malades mais aussi à leur entourage, des moments festifs qui rompent avec les difficultés vécues au quotidien. Un bon repas représente en outre un excellent exercice de mastication et de déglutition.

Outre ces agapes, les rencontres mensuelles se tiennent au CHM et s’articulent autour de thèmes divers: conférences, jeux, projections, écoute. Chaque quinzaine, des séances de gym douce sont aussi données à la Grange, elles se compléteront bientôt de danses et de tai-chi. Une collaboration avec l’ASBL "A vos marques" offre d’autres possibilités d’activités physiques adaptées. Des sorties récréatives et culturelles sont aussi organisées. Un gros projet est sur les rails: la visite des Châteaux de la Loire.

On le constate, les bénévoles de l’association ne chôment pas, d’autant qu’elles couvrent un vaste secteur allant de Comines à Bernissart et qu’elles assurent aussi des visites à domicile ou dans des homes. Excellente nouvelle: une antenne s’est récemment créée à Ath, sous la responsabilité de Françoise Foucart. Deux nouvelles sections, à Comines et à Tournai sont en gestation.

Toutes les personnes confrontées à cette maladie sont invitées à contacter Myriam Loridon au 0496/999 886, Aglaé au 0473/ 381 740 ou via parkinson1.ho@gmail.com.