Le Centr’Expo réquisitionné pour se muer en centre de vaccination avait aussi empêché le retour classique du rendez-vous festif, compensé par un "After Bœuf gras" organisé au Domaine de la Blommerie.

Ce vendredi, le Kiwanis à l’organisation – par la voix de Manu Provis – a pu confirmer le retour d’un "vrai" Bœuf gras. Il aura lieu le jeudi 9 mars, au Centr’Expo. L’ouverture des portes aux 2 500 convives est promise à partir de 18h30.

Le rendez-vous des Mouscronnois et des non-Mouscronnois

Du bœuf sera donc proposé à toutes les sauces: découpé mais aussi en hamburger, en filet américain, en langue, dans du couscous…

La nouvelle a été confirmée ce vendredi soir par le Kiwanis au sein de La Cigalière de Dottignies qui a pu bénéficier d’aides. La bourgmestre était présente puisque la Ville appuie toujours le rendez-vous. ©ÉdA

De nombreux acteurs de l’horeca mouscronnois vont donc pouvoir se réassocier.

"Travailler entre collègues, c’est important, ça soude des liens. C’est un très beau projet. On invite les Mouscronnois et non-Mouscronnois à venir y dépenser un maximum d’argent pour la bonne cause", résume Vincent Coussement impliqué avec son frère Laurent via Moresto dans cette épopée initiée notamment par leur papa Ghislain.

La Ville est impliquée dans le projet qu’elle soutient. "La salle, le matériel et des navettes de bus seront mises à disposition gracieusement", a précisé Brigitte Aubert au nom du collège communal.

55 € par personne

L’argent récolté permettra de venir en aide à l’enfance défavorisée, fer de lance du service-club portant le rendez-vous festif rendu possible grâce à l’horeca mouscronnois depuis 1982.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Elles se concrétisent uniquement par le biais d’un site web www.boeufgras.be.

Cédric Peridaens à la communication de l’événement précise: "Malgré la crise, on a calculé le prix au plus juste, permettant de demander 55 € par personne. Si certains viennent en groupe et réservent une table de 10, ce sera 500 € puisque la 10e place sera gratuite".

Le prix comprend l’accès au Bœuf Gras, un apéritif, les plats à volonté entre 20 et 22 heures, le buffet desserts et le café ainsi que le prolongement d’une soirée dansante jusqu’à 2 heures.