Mouscron : une indemnité de 25 euros par jour pour les commerces impactés par un « chantier ville »

"Ces dernières années, les travaux de la Grand-Place, des rues de Tournai, Courtrai et Menin ont rythmé le quotidien des cellules commerciales du centre-ville. La commune ne pouvait pas aider financièrement et durablement les enseignes impactées par ces travaux. C’est le constat qui sert de base à l’instauration d’une indemnité payée par la Ville de Mouscron aux commerçants qui souffrent de la présence d’un chantier", explique Laurent Harduin. Les critères sont moins restrictifs que ceux fixés par l’aide de la Région wallonne, "qui fixait notamment un nombre de mètres minimal entre la porte d’entrée du magasin et la présence d’une place de stationnement", se souvient l’échevin du commerce.

2 000 euros par an, maximum

Pour attribuer cette indemnité, la Ville de Mouscron assouplit certaines conditions pour exclure le moins d’enseignes possible. "Il faut tout de même que ce soit un chantier mené par la commune, comme c’est le cas actuellement pour le quartier de la Gare. Ça ne marche pas avec un chantier SPW ou ORES", poursuit Laurent Harduin.

Autre critère important: les travaux doivent durer 8 jours minimum. À partir du 8e jour, le commerçant peut prétendre à l’indemnité travaux de la commune. "Nous avons fixé cette aide à 25 euros par jour, 20 jours par mois pour un plafond déterminé à 2 000 euros par an (le montant correspond à quatre mois d’une indemnité journalière, moyennant ces 20 jours par mois). On aurait pu être plus ambitieux et fixer l’indemnité journalière à 50 euros, mais avec le risque de pouvoir aider moins d’enseignes. Peut-être qu’on ajustera ce montant en fonction de ces premiers mois d’expérience et du budget alloué pour ce soutien (50 000 euros libérés pour cette initiative en 2023)", conclut l’échevin.

Plus de renseignements auprès de la cellule commerciale au 056/860.361 ou sur le site https ://www.mouscron.be/fr/economie/mouscron-commerce