S’il n’a pas l’envergure de son voisin tournaisien, le festival mouscronnois s’était installé confortablement dans le calendrier culturel, au point de susciter un réel engouement. Une programmation pertinente, des invités de qualité et des échanges après chaque séance: la Cellule environnement abattait tous les ans un gros boulot et les résultats suivaient.

2023 marque donc un sérieux coup d’arrêt dans la croissance de ce festival. "Nous faisons l’impasse sur une édition classique, en raison du manque de forces vives dévouées à ce projet énergivore", indique Ann Cloet. "Nous ne voulons pas l’organiser pour dire de l’organiser. Plutôt que de livrer quelque chose d’approximatif contrairement aux éditions précédentes, nous préférons nous abstenir pour le mois de janvier", estime l’échevine.

Pas de quoi sonner le glas du festival. "Non seulement ce n’est pas un adieu définitif à ce beau projet, mais nous n’attendrons pas janvier 2024 pour proposer quelque chose autour du cinéma et de l’environnement. Une ou plusieurs séances en plein air auront lieu en mai, sur le même thème et dans un endroit qui reste à définir, mais qui fera écho à la nature."

En parallèle, la Cellule environnement continue de travailler sur les 17 objectifs de développement durable, dont la Ville de Mouscron a fait une priorité.

Une partie du Ramdam délocalisée en terre hurlue ?

Tous les ans, le festival Ramdam anime les couloirs et les salles du cinéma Imagix, à Tournai. Le festival a su se faire une place au soleil et séduire de nombreux curieux.

Sa réputation a d’ailleurs dépassé les frontières de la région. Au point de susciter quelques convoitises. "Il y a quelques années, nous avions contacté les organisateurs du Ramdam avec une idée en tête: celle de délocaliser une petite partie des projections au cinéma For&Ver, spécifiquement les courts-métrages ", nous confie Laurent Harduin.

Puis la crise sanitaire est arrivée et les discussions se sont stoppées.

Mais l’échevin mouscronnois de la culture n’a pas totalement abandonné l’idée, qui permettrait ainsi au Ramdam de devenir un festival estampillé Wallonie picarde, et qui sait, de toucher un nouveau public…