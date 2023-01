L'action commerciale, à mettre à l'actif du comité organisateur, avec la collaboration d'une soixantaine de commerçants qui offraient à leur clientèle les billets de la chance.

La tombola a connu son épilogue avec le tirage au sort qui s'est déroulé en comité très (trop!) restreint chez Cuisimeuble.

"C'est désolant le peu d'enthousiasme pour cette activité. Des boutiquiers n'ont pas apporté leur urne. Le succès est mi-figue mi-raisin", déclare le président Jean-François Vanneste.

"Je pense que l'on recommencera cette fin d'année 2023. En revanche, si cela ne fonctionne pas, il n'est pas impossible de changer de formule afin de rencontrer plus d’engouement. Cette animation a quand même pour but de faire de la publicité pour les commerces du village, surtout en cette période compliquée pour tout le monde".

Pour cette édition, une cinquantaine de gagnants ont gagné deux cadeaux. Ils seront avertis personnellement par la boutique où le lot a été gagné.

3 jours de « pierrot »

Le "pierrot" de l'association des commerçants et du comité des fêtes existe depuis plus de cinq décennies. L'événement constitue une belle occasion de se rencontrer et un bon moyen pour les Dottignies de soutenir leurs commerçants. Il se déroulera le week-end du 4 au 6 février au Foyer, rue Julien Mullie. Trois menus sont proposés au prix de 16€ (adultes) et de 12€ pour les enfants.

Cette activité sert à subsidier les différentes festivités du village que voici:

- Les 27 et 28 mai: le tournoi de bourles sur pavé et le festival musical en collaboration avec "Le Chêne de l'écureuil".

- Les 9, 10 et 11 juin: Fest'Art.

- Les 15,16, 17 et 18 septembre: Fête de la main ainsi que les illuminations de fin d'année.