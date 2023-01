Wapi : la « mangeoire de quartier » du CRIE fait école jusqu’en Amérique du Nord!

"Nous devions trouver des moyens de proposer nos activités sans devoir aller les animer, explique le coordinateur Gatien Bataille. Le projet qui visait le grand public se fixait trois objectifs: venir en aide aux oiseaux en plaçant des postes de nourrissage, outiller des gens pour qu’ils fassent de l’éducation à l’environnement sans nous (en leur fournissant du matériel, comme des fiches pédagogiques, des posters, des petits jeux… pour les accompagner), et créer du lien social autour de la mangeoire en rassemblant autour la famille, les amis, les voisins…" Le site internet fournissait aussi des renseignements sur la manière de "bien faire les choses".

Submergés de demandes

Si le succès fut très important, avec près de trois cents mangeoires installées en Belgique, mais aussi en France, en Espagne et au Canada, "force est de constater, continue Gatien Bataille, q ue beaucoup de personnes n’osaient pas se lancer dans l’animation… à l’exception d’un certain nombre d’enseignants enthousiastes qui avaient trouvé là une formidable idée d’activité à partager avec leurs élèves".

Alors, cet hiver, le CRIE s’est dit: "Visons en particulier les établissements scolaires, qui ont adoré le concept, en leur concoctant un kit pédagogique plus conséquent et sur mesure", le projet devenant "La mangeoire de quartier/de l’école". Et là, à la fin du mois de novembre dernier, ce fut le raz-de-marée: "Cela a été vraiment incroyable. Un seul post sur notre page Facebook a suffi pour recevoir 250 demandes rien que dans la première semaine. Tous ceux qui avaient déjà participé avaient forwardé sur les groupes Profs en transition, Profs dehors, Profs nature… Le succès est tel qu’on a décidé de ne plus faire de relance ou de promotion parce qu’à chaque fois, on doit envoyer le kit. N ous avons été, avouons-le, un peu submergés. "

Une action démultipliée

Du travail en plus pour les animateurs du Centre régional d’éducation à l’environnement, mais aussi un certain coût: trois euros en Belgique, le double en France… une somme que certaines écoles remboursent, par ailleurs.

Après avoir installé la mangeoire avec les enfants, le professeur remplit le formulaire disponible sur le site internet et le point marquant sa localisation apparaît alors sur la carte (en déclenchant l’envoi du kit par l’équipe du CRIE). Aujourd’hui, on en compte 314 en Europe, dont 180 en Belgique, cinq au Québec et une à Ottawa au Canada, et même une à San Francisco, aux États-Unis.

"La Région wallonne a demandé combien de personnes nous allions toucher avec cette action. Nous savons aujourd’hui que 10 500 enfants environ sont impliqués, majoritairement dans le niveau maternel, puis du début primaire… et une douzaine de classes dans le secondaire. Ce qui apparaît logique, commente le coordinateur. On fournit au moins cinq activités scolaires dans le kit. S’ils n’en réalisent qu’une seule, on touche quand même plus de dix mille élèves, sans que nous ayons vraiment travaillé. C’est une formidable façon de multiplier notre pouvoir d’agir."

En plus, le groupe Facebook "La mangeoire de quartier" est devenu un lieu d’échanges très dynamique, où chacun poste des photos, voire des vidéos, des activités organisées avec les enfants, ou peut échanger son expérience, le projet pouvant se décliner de 1001 façons.

www.lamangeoireduquartier.org