Mouscron: le « Passage des Facteurs d’amour » inauguré le 11 février

Parce qu’avec un masque sur le visage, il ne fut plus possible de se faire tant la simple bise amicale qu’un baiser langoureux, ils ont été amenés à garder leur Poste sentimentale close. Mais c’est du passé: la vie a repris et, avec elle, les Facteurs du cœur sont repartis.

Les préparatifs allaient bon train, ce week-end… L’effervescence des grands jours n’a pas eu de mal à revenir! ©ÉdA

"On peut mettre les petits plats dans les grands pour ces 20 ans, on peut enfin redélivrer les messages: les facteurs sont hyperheureux d’avoir pu retirer les masques et de pouvoir redéployer leurs ailes comme jamais ! sourit Jean-Marc Hommé à la tête du Ministère hurlu de l’amour. Les Facteurs d’amour sont là pour dire à ceux avec qui on vit ou qu’on côtoie qu’on les aime amoureusement ou amicalement, que certaines personnes sont essentielles à nos yeux. On pense trop chacun pour soi alors qu’on vit avec les autres: c’est donc le moment de passer à l’acte ! On va raccommoder tout cela…"

Le campement peuplé d’un chapiteau, d’une caravane… sera dans un esprit rappelant les arts de la rue pour mieux lézarder la rue !

Et parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ils vont même pouvoir disposer d’une adresse ! "Nous avions déjà formulé la demande à l’époque auprès du bourgmestre Alfred Gadenne et de ses échevins. Les pourparlers ont pu se prolonger avec la bourgmestre Brigitte Aubert et, après le confinement, plus particulièrement avec l’échevin Laurent Harduin."

Avec l’accord et le soutien des autorités communales, le trottoir de cet espace deviendra officiellement et de façon pérenne le «Passage des Facteurs d’amour» à l’occasion d’une cérémonie, le samedi 11 février, à 18h30. C’est là aussi, par le biais du campement de la Poste sentimentale, que vous pourrez bientôt y confier vos messages à délivrer… ©ÉdA

"Parce qu’avoir un nom de rue nécessite une procédure qui prend du temps et que nous ne voulions pas que notre nom finisse dans un clos, nous avons suggéré nous-mêmes un lieu: le passage totalement refait entre la rue de Naples et d’Italie. Son nouveau trottoir va pouvoir devenir le" Passage des Facteurs d’amour ", site où nous pourrons aussi nous installer pour recueillir les messages."

Alors oui, on s’installe dans un quartier mais on ne négligera pas les autres: si on nous appelle ailleurs, on ira. C’est juste qu’il fallait bien s’installer quelque part…

"Un campement mêlant tonnelles, caravane, bar… y sera aménagé durant quelques jours, avec tous les éléments: cette Poste sentimentale permettra aux écrivains de recevoir tranquillement les messages et aux facteurs d’avoir un point de chute pour prendre les courses et ainsi se rendre sur le terrain pour les délivrer !"

Comment faire pour délivrer un message ?

Des flyers vont progressivement être distribués. ©ÉdA

Vous souhaitez délivrer un message à un amour, à un ami, à un collègue, à une bande de copains ?

La Poste sentimentale vous sera accessible librement au fameux "Passage des Facteurs d’amour" (entre les rues de la Station et d’Italie/Naples) les 4, 11 et 12 février, de 10 à 18 heures, mais aussi le jour J, le 14 février, de 8 à 18 heures.

Vous pourrez y aller directement avec un ou des message(s) à délivrer mais les plumes présentes sur place pourront tout aussi bien se charger d’exprimer vos envies…

10 € par message délivré.