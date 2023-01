L’apéro, en toute modération (!), ne les a pas empêchés de se mesurer au cours d’une partie un peu plus courte que d’habitude, en 15 tirages. Ils se sont ensuite partagé des tas d’excellentes petites choses confectionnées et amenées par chacun, concrétisation de l’esprit familial voulu par Bernard Mercier, le créateur du club voici 40 ans et désormais perpétué par un comité dévoué.

4e au sein de la division nationale !

Quant aux membres, ils se répartissent entre des champions qui militent au sein de la 1re division nationale, le club y occupe une honorable 4e position sur 12 et surtout de simples amateurs de ce jeu de lettres qui combine connaissance de vocabulaire et réflexion. Chacun, à son niveau, y trouve donc du plaisir qu’il ne demande qu’à partager.

Avis donc aux amateurs, tous y seront les bienvenus pour une séance d’essai.

Les rencontres se tiennent à la bibliothèque, rue du Beau Chêne, chaque mercredi à 20 h. Une partie dure deux heures environ.

Patricia Iddenden au 0478 780 771 ou Yves Hanssens, 0472 357 253.