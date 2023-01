Écolo distribue bons & mauvais points à Mouscron : « préserver la campagne ou bétonner, la Ville devra faire un choix »

Les flops d’Écolo

L’urbanisation: "ce sera une question centrale lors des prochaines élections", assure Simon Varrasse. "Préserver la campagne et l’agriculture ou continuer d’industrialiser et de bétonner ? La Ville de Mouscron devra faire un choix." Un choix qui peut diviser, comme c’est le cas pour les 3 Herseaux, au sein même de la majorité. "Quand on sait que la bourgmestre approuve sans réserve le plan stratégique de l’IEG qui inclut la création d’un nouveau zoning industriel…", souligne Rebecca Nuttens.

L’utilisation de la Grand-Place: "Sa rénovation aurait dû être l’occasion rêvée d’améliorer l’attractivité du centre-ville. Mais nous émettons encore des réserves sur la place de la voiture, le parking et l’aménagement du marché de Noël ", indique Gaëlle Hossey.

La mobilité, "trop axée sur la voiture individuelle": Les élus Écolo pointent notamment le manque de sanctions autour du périmètre instauré en zone 30 ou la décision d’interdire les deux roues dans la Petite rue et la Rénovation urbaine. "Les mentalités n’évoluent pas assez vite", déplore Simon Varrasse.

Le groupe d’opposition évoque également l’absence de végétalisation de l’espace public et l’aide aux sans-abri.

Les tops d’Écolo

Des initiatives culturelles positives: "à commencer par les Hurlus Berlus, la parade de Noël ou le marché médiéval. C’est un renouveau, mais il y a encore des améliorations à apporter pour ne pas couper les exposants du reste des festivités", estime Gaëlle Hossey.

Les investissements de l’IEG dans l’éolien: "nous n’avons pas l’habitude de faire l’éloge de l’intercommunale", plaisante Simon Varrasse. "Mais le fait de voir l’IEG développer ou soutenir des projets positifs et durables pour l’environnement est une bonne chose. "

Les travaux du quartier de la gare: "Le chantier n’est pas de tout repos pour les riverains et les commerçants, mais cette rénovation est positive et devrait permettre de donner un nouvel élan au quartier ", concluent les élus Écolo, qui apportent également leur soutien à la création d’aires de jeux et saluent la résilience du personnel du CPAS.

Cap désormais sur 2024 avec une équipe qui se veut "t oujours aussi soudée" et qui revendique un "programme et des idées basées sur le terrain et les échanges avec les Mouscronnois", assure le chef de file du mouvement d’opposition. "D’ici là, nous continuerons d’être force de proposition."