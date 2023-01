Fin programmée en avril pour le magasin La Canetterie, à Mouscron

Ces trois passionnés de bière ont importé à Mouscron un chouette concept: celui de (re)découvrir des bières exotiques ou peu commercialisées ailleurs, mais uniquement en canette. Bouteilles indésirables, idem pour les fameuses Carapils et autres bières bon marché présentes dans tous les supermarchés.

Malheureusement l’aventure s’arrêtera définitivement après deux ans, à la fin du mois d’avril. "C’est le cœur rempli comme une canette trop saturée en CO2 que nous avons décidé de clôturer notre aventure houblonnée", précisent les gérants de ce sympathique magasin. "Nous avons toujours voulu proposer des produits à des prix accessibles, mais étant donné le contexte inflationniste actuel, nous ne sommes plus en mesure de continuer de manière pérenne. Notre pari était osé (Que des canettes, mais enfin, quelle idée !) mais nous nous avons réussi à déverser des milliers de litres de bières artisanales dans vos gosiers en attisant votre curiosité, en aiguisant vos palais et en affûtant vos connaissances du monde brassicole. Grâce notamment à son format ludique, ce contenant en aluminium a conquis vos petits cœurs avides de malt et de houblons. Et ça, c’est la plus belle de nos réussites ".

L’équipe de la Canetterie assure qu’elle compte "finir l’aventure en beauté" en organisant un événement de clôture. Il vous reste désormais trois mois découvrir le petit trésor de canettes qui se cachent derrière la porte du magasin. "Pas d’amertume, on garde ça pour la bière", concluent avec humour les commerçants mouscronnois.