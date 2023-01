Pour rappel, des danseurs doivent prester devant un miroir derrière lequel se dissimule un public. Si 75% de l’assistance vote la prestation positivement, les danseurs continuent l’aventure télévisuelle. L’objectif étant de trouver le meilleur danseur ou la meilleure danseuse du royaume.

Ce mardi soir, ce sera notamment l’occasion de découvrir Ruben, Mouscronnois, et sa partenaire Mona, Française habitant Arras.

Le tandem fut champion de France en danse latine en 2022

" C’est une amie qui a vu l’annonce passer et qui m’a envoyé un message. Mona et Ruben ont participé à un casting non-filmé, cet été, à Bruxelles, avant d’être sélectionnés parmi 80 participants pour un casting filmé, cette fois.

Ruben et Mona ont ensuite été retenus pour l’émission diffusée ce mardi soir ", indique la maman du jeune garçon, Flora Heyman habitant Mouscron.

Notre interlocutrice enseigne la danse à Neuville-en-Ferrain, dans l’établissement de son papa, "École de danse Jean Heyman".

"C’est parce que Ruben est Mouscronnois – nous habitons à Mouscron – et donc de nationalité Belge qu’il a pu participer à l’émission. Mona et Ruben dansent ensemble depuis qu’ils sont tout petits. Ils font de la compétition ensemble pour représenter habituellement la France. Ils ont d’ailleurs été champions de France, l’an dernier, dans la catégorie" Danse latine ", soit le cha-cha-cha, la rumba, la samba, le paso-doble et le jive."

La danse, c’est le plaisir de s’exprimer, de se lâcher. Ça me défoule et j’aimerais en faire mon métier

Vous l’avez donc déduit: dans la famille du jeune Mouscronnois scolarisé au Champ d’Oiseaux, la danse, on a ça dans le sang !

"Tout petit, dès le berceau, je suivais déjà ma sœur qui faisait de la compétition, ma maman m’y emmenait souvent. Je voyais et ça me plaisait au point de vouloir aussi en faire. La danse, c’est le plaisir de s’exprimer, de se lâcher. Ça me défoule et j’aimerais en faire mon métier, détaille Ruben qui a enregistré en octobre l’émission de ce soir. Je garde un très bon souvenir de l’ambiance, des studios… Un bon moment d’adrénaline !"

Ces deux jeunes âgés de 10 ans feront-ils mouche dans cette belle aventure télévisuelle ? C’est tout ce qu’on souhaite au tandem !