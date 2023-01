1. Aux autorités, l’homme a tenu à redire "la confiance et le sens du service qu’elles peuvent légitimement attendre de notre zone de police", insistant notamment sur "la loyauté et la transparence".

2. À la population, c’est "notre volonté de répondre présent, de jour comme de nuit, aux sollicitations qui nous sont adressées et aux prestations qui sont attendues, dans le sens du respect mutuel de chacun dans toute la diversité des uns et des autres. Cette attitude, nous la voulons de qualité, emprunte d’humanisme, d’empathie et d’esprit de service."

3. Aux membres du personnel, outre "mon soutien inconditionnel", M. Joseph a souligné l’investissement au quotidien de son équipe, rythmé par d’heureux moments mais aussi par certaines difficultés rencontrées, impliquant même des moments de découragement…

La bourgmestre a aussi pris la parole afin d’évoquer "un engagement en connaissance de cause" lorsqu’on devient policier, "profession complexe et variée". Elle est également revenue sur "le sentiment d’insécurité qui augmente de 3%" selon les derniers résultats du baromètre, tout en abordant notamment le sentiment d’impunité qui révolte souvent à la fois la population et la police elle-même. "Cela ne doit pas affecter votre détermination." Elle assure continuer à donner des moyens nécessaires afin d’assurer un travail de ces hommes et femmes en de bonnes conditions.

La partie "Allocutions" s’est conclue par la mise à l’honneur de deux jeunes retraités, les premiers inspecteurs Patrick Polveche entré à la police après une première partie de carrière en agence douanière, de 1977 à 1992, et Philippe Preau, initialement gendarme dès 1982.

Autre homme mis en avant "pour son engagement sans faille": Jean-François Storme, qui assure la présidence de l’amicale d’honneur de la zone de police de Mouscron depuis 2010.