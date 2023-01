Des travaux mal indiqués à la sortie de la cité de la Main

Une signalétique hasardeuse

Des déviations sont mises en place. "La circulation d’Espierres ou de Courtrai vers Tournai restera possible via la zone de travaux. La circulation d’Espierres vers Courtrai doit passer par Kooigem ou prendre la E403 via la zone industrielle. Dottignies est accessible via la zone industrielle (et non via l’avenue Catoire). Le trafic de Dottignies vers Espierres sera dévié via la zone industrielle et Warcoing", précise le communiqué diffusé par la commune d’Espierres-Helchin.

Conséquence de ce chantier parti pour durer ? Un détour de plusieurs kilomètres pour les usagers de la route… et une signalétique visiblement inégale. "En venant de Pecq par le rond-point de la N50, des panneaux informent d’une zone de chantier et d’une déviation mise en place. Mais ce n’était pas le cas depuis Dottignies, où de nombreux véhicules s’aventurent jusqu’à la frontière linguistique avant de devoir rebrousser chemin", indique une riveraine.

Un témoignage qui concorde avec les nombreux commentaires laissés par des internautes sur la page Facebook de la commune d’Espierres-Helchin.

Et chez les voisins alors ? Le service de Gestion des voiries de la Ville de Mouscron précise qu’il n’a "reçu aucune plainte ou remarque." En Wallonie, c’est à l’entreprise mandatée pour les travaux de gérer la signalétique autour de la zone de chantier. La règle est visiblement la même en Flandre.

Depuis Dottignies, ces travaux ont des conséquences importantes et mériteraient assurément d’être mieux indiqués…