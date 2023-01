Mouscron : avec son 3e spectacle, Fabian Le Castel fait du zèle d’ange

L’attrait d’ Amour… Eux, on le trouve notamment dans l’écran placé sur scène: tantôt les images lui permettent de chanter des titres en duo virtuello-réels – "J’avais déjà eu l’occasion de le tester aux" Enfants de chœur ", avec Jean-Baptiste Guégan qui faisait Johnny et moi d’autres voix", tantôt l’écran devient celui d’un GSM, permettant d’apprécier le profil de certaines personnalités de tous bords sur une application de rencontres ! Plus tard, sa relecture de la plus célèbre tragédie amoureuse de Shakespeare par Frédéric Mitterrand, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coffe en encore Jean-Claude Brialy tord le public de rire mais le touche aussi. Au travers de personnages, c’est aussi l’occasion pour Fabian de souligner explicitement que l’amour, ce n’est pas forcément un homme et une femme…

Une décennie de planches, de radio et de télévision plus tard, on sent que l’artiste ose ce qu’il ne se permettait pas ou très peu auparavant. On pense à l’échange confiant qu’il a avec le public présent dans la salle ou qu’il fait même monter sur scène à l’occasion d’un speed dating délectable ! "Je me le permets maintenant, je peux retomber sur mes pattes en cas d’imprévu. Et lorsqu’il y a un malaise, alors il faut le faire exister pour qu’il n’existe plus ensuite !"

« J’ai dû faire le deuil du précédent spectacle »

Plutôt que d’enchaîner différents tableaux comme Fabian nous y avait habitués jusqu’à présent, c’est un ensemble harmonieux autour de l’amour qui se déroule. "Pour mes deux spectacles précédents, j’ai écrit différents sketchs sur plusieurs mois et parfois même sur plusieurs années, et je les ai fait se succéder comme on enfile des perles sur un collier. Ici, la démarche fut totalement inversée: j’ai créé ce spectacle en ayant mon fil rouge dès le départ, détaille Fabian Le Castel qui se dit très satisfait du résultat. La nuit qui a précédé la première représentation, j’ai encore changé des parties. C’était impossible de dormir, je pensais trop à mes textes ! Et puis j’aime travailler sous pression, en plus d’en boire… Maintenant qu’ils ont été testés, je pense que je vais encore rajouter des parties sur l’amour ! J’avais un certain stress et je suis content des réactions. Après, oui, je suis chez moi, à Mouscron…" La vraie épreuve du feu, ce sera ce samedi à Quevaucamps, sur une scène plus vaste. Il jouera alors à guichets fermés face à plus de 500 personnes !

Pour assurer, Fabian peut compter sur son metteur en scène, le Liégeois Marc Andreini: "Ça s’est bien passé avec Marc sur mon rodage précédent et j’ai donc voulu retravailler avec lui. En plus d’avoir son duo" Les indésirables ", il collabore pour beaucoup de spectacles tels que ceux de Manon Lepomme, Renaud Rutten…"

À noter qu’avec pareille thématique, deux représentations spécifiques pour la Saint-Valentin seront données les 11 et 14 février au Hurlu Comedy Club, dès 18h30. "Ce sera limité à chaque fois à 50 personnes et ce sera proposé sous forme de dîner-spectacle, avec Lemon & Food pour le repas." Les réservations viennent de s’ouvrir.

www.hurlucomedyclub.be