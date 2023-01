Mouscron : une vie communale en 2023 sous le signe du cadre (photos)

Tous différents mais unis dans un unique but: vous

"Constituer un groupe homogène à partir d’éléments hétérogènes, c’est notre défi. Nous sommes tous différents: âge, genre, personnalité, formation… Tout pourrait nous séparer. Les fonctions sont dissemblables. Il y a des métiers de toujours et ceux qui sont apparus avec l’évolution de la société. Les localisations sont diverses et variées, et nous devons combiner avec de multiples administrations, structures et associations. Notre volonté est de constituer un ensemble efficace et harmonieux. Pour atteindre cet objectif, le collège a toujours eu à cœur de prendre les mesures nécessaires pour vous permettre d’exécuter votre mission dans les meilleures conditions. Nous avons décidé de poser un pas supplémentaire déterminant en valorisant davantage votre travail: un nouveau cadre. Un cadre, c’est l’ensemble du personnel et l’ensemble des compétences. Il a été adopté par le conseil communal, ce qui nous permettra d’avancer et d’entamer un processus de nominations et de revalorisations salariales. Une dynamique nouvelle est engagée afin de combler les différences en matière de pensions entre les personnes et le personnel contractuel et statutaire", a ainsi détaillé Brigitte Aubert avant de céder la parole à sa directrice générale, Nathalie Blancke. Cette dernière a détaillé ledit cadre dont la dernière version datait d’il y a treize ans ! "Le cadre est un outil qui comporte le nombre d’emplois nécessaires pour assurer nos missions au service du citoyen. Chacun d’entre nous y a sa place, son rôle, sa mission. La version précédente datait de 2009. En 13 ans, la structure même de notre organisation a été profondément modifiée: de nouveaux métiers sont apparus au bénéfice du citoyen. Nous avons évolué, nous nous sommes diversifiés, spécialisés et parfois même nous nous sommes réinventés."

Ce cadre a concrètement amené son lot de bonnes nouvelles, la principale étant de "maintenir l’emploi tout en finançant les indexations de nos salaires", mais on peut aussi souligner des promesses pour 2023 assurées "puisque budgétées et financées": revalorisation barémique progressive des agents (ouvriers et employés), optimisation des équipes d’ouvriers, nominations, pensions qui augmentent…

La Revue 2022 et un repas

Passés ces discours de tandem, le rendez-vous s’est prolongé par une animation au travers de laquelle bourgmestre et échevins ont fait preuve d’autodérision en étant gentiment taquinés par Christian Debaere. Un moment de convivialité qui en a précédé un autre: un repas dans la grande salle du Centr’Expo ayant les allures d’une Cloche géante, Moresto au service y ayant disposé ses fameuses nappes vichy.