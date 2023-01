Mouscron : Fantine Harduin incarne (enfin) Prométhée à la télévision

Pour prendre toute la mesure du rôle attribué à Fantine Harduin, il suffit de jeter un regard sur le visuel officiel de la série illustrant cette page. La Mouscronnoise y occupe la moitié de l’espace !

Devant la caméra de Christophe Campos pour qui Fantine était une évidence, la Hurlue incarne ladite Prométhée, personnage central autour duquel gravitent les acteurs Camille Lou, Odile Vuillemin, Marie-Josée Croze ou encore Thomas Jouanet.

De quoi cela parle-t-il ? C’est Laurent Harduin qui nous fait le pitch: "Le téléspectateur découvrira Fantine par le biais de Prométhée, un personnage qu’on verra courir nu dans une forêt. Elle sera percutée par une voiture et dira alors ne pas savoir pourquoi elle est là, elle a une sorte d’amnésie, ne se souvenant que de son prénom: Prométhée. Elle est emmenée à l’hôpital où elle réalise notamment un dessin qui correspond à l’illustration d’une scène de crime sur laquelle la police enquête ! Elle a des flashs… Prométhée est-elle une tueuse ? Promothée est-elle impliquée dans le fait divers ? A-t-elle été enlevée puis s’est-elle sauvée ?"

Le Dr Labrique a sauvé le tournage de Fantine

Le tournage a commencé il y a un an, "au début du mois de janvier, pour ne se terminer qu’à la mi-mai. Les scènes ont essentiellement été tournées dans le sud-ouest de la France", se souviennent les parents de l’actrice. Une longue présence sur ce plateau de tournage qui fut riche pour la Mouscronnoise ainsi amenée à jouer quasiment tous les jours durant de longues semaines. Quoi de mieux pour apprendre ?

Si Fantine dispose de pouvoirs particuliers dans la série, côté coulisses, son aventure a bien failli tourner court, comme le détaillent toujours Laurent Harduin et son épouse: "Elle s’est blessée au bras lors d’une première scène, elle a fait une mauvaise chute. C’était impensable de tourner avec une attelle et il fut un temps question de la remplacer. Deux expertises avaient confirmé l’impossibilité pour elle de guérir sans attelle. On m’a permis d’entrer en relation avec le Docteur Labrique qui est une référence chez nous. Il a accepté de faire une contre-expertise: il a au contraire déconseillé l’immobilisation du bras. Pour la bonne guérison, cela devait impliquer des mouvements ! La production a donc sollicité un dernier passage de Fantine dans un hôpital parisien où elle a vu quatre médecins qui ont suivi le diagnostic du Docteur Labrique et ont donc donné leur feu vert ! Si je n’avais pas souhaité cette contre-expertise, c’était compromis…"

Un rythme haletant

Sur la plateforme Salto où la série est déjà disponible dans son intégralité pour les résidents français (mais aussi sur la controversée IPTV), les critiques sont enthousiastes. De là à y voir la possibilité d’une saison 2 en cas de succès télévisuel, c’est une porte qui n’est pas fermée… "On a déjà pu voir les épisodes. On n’a pas forcément eu la surprise du dénouement final puisqu’on avait lu le scénario avec Fantine ! Mais on peut dire qu’il y a du rythme dans Prométhée, la série casse les codes de la série policière traditionnelle, avec ses influences fantastiques. Elle peut plaire autant aux adultes qu’aux adolescents."

Mercredis 11, 18 et 25 janvier, à 20 h 30.

Comme nous l’expliquions le mois dernier, la Mouscronnoise étudie actuellement aux États-Unis, elle vit sa rhéto dans l’état verdoyant du Montana. À l’aube de ses 18 ans (le 23 janvier), elle s’apprête à rentrer au Plat pays dans moins d’une semaine "pour directement tourner un court-métrage à la fin de ce mois, puis passer le jury central, fin février, passer ensuite ses examens afin d’obtenir son CESS et enfin partir étudier le cinéma à la rentrée prochaine, à Paris selon ses souhaits", détaille son papa. La fin d’une heureuse parenthèse américaine, comme nous l’explique Fantine Harduin lors d’une pause entre deux cours: "Je ressens un sentiment étrange: je suis à la fois contente de rentrer afin de retrouver ma famille, ma Belgique, et en même temps triste de partir d’ici. Je suis contente d’y avoir vécu une expérience qui n’est pas donnée à tout le monde et je l’ai vécue à fond ! Ça m’a apporté énormément: dans l’apprentissage de l’anglais, bien sûr, mais également dans la façon de vivre. J’ai rencontré une autre culture. Loin de mes repères, comme si je redémarrais à zéro, j’ai pu prendre du recul".

Quant à son souvenir de l’épopée Prométhée vécue face à la caméra ? "C’était mon meilleur tournage. Il a duré près de six mois et, ayant le rôle principal, j’étais là quasiment tous les jours. Cela permet donc de créer des amitiés encore importantes aujourd’hui. Avoir un grand rôle sur TF1, c’est un vrai tournant dans ma vie. J’ai été très bien dirigée sur ce tournage par le réalisateur, ça m’a fait grandir."