À Mouscron, Zack (14 mois) souffre d’une leucémie : ses parents ont créé une cagnotte pour financer son traitement

Le généraliste propose alors aux parents de surveiller l’évolution de ses bleus et si nécessaire, de prendre un autre rendez-vous. "Le 31 décembre, les bleus n’avaient pas disparu, loin de là. Nous sommes allés voir le médecin de garde du Centre Hospitalier de Mouscron qui nous a directement réorientés vers les urgences."

Les résultats d’une première prise de sang tombent. Il s’agirait d’une leucémie. "Rapidement, nous avons pris la route d’un hôpital Bruxellois spécialisé en pédiatrie, qui a confirmé le premier diagnostic posé à Mouscron. D’après le corps médical, il s’agirait de la forme de leucémie la plus courante, de celle qu’on arrive le mieux à soigner."

90% de chance de vaincre la maladie

Depuis dix jours, Zack (14 mois) passe ses journées à l’hôpital. Après une batterie d’examens et une opération, le petit mouscronnois a entamé une chimiothérapie. Trois séances ont déjà été effectuées. "Moi, je ne quitte pas le service où il est hospitalisé et son papa vient le voir tous les jours également", poursuit Gwladys.

Le couple vit forcément dans le seul espoir de voir leur enfant guérir "e t pouvoir à nouveau jouer avec son grand frère de 6 ans. L’annonce de la maladie a été tellement brutale qu’elle nous est tombée sur la tête. Il y a quelques jours, nous allions juste chez le médecin pour une consultation."

©-Le combat de Zack.

Aujourd’hui, Zack se porte relativement bien. "I l supporte les différentes séances de chimiothérapie. Évidemment, le traitement a une influence sur son comportement. Il est fatigué, grincheux et prend des médicaments à base de corticoïdes qui influent sur son humeur. Mais nous savons qu’il est entre de bonnes mains et qu’il est soigné dans de bonnes conditions." Que disent les médecins qui suivent l’évolution de son traitement ? "Ils estiment que Zack a 90% de chances de vaincre cette leucémie, c’est encourageant. Mais nous ne pouvons pas faire sans penser aux 10% restant, parce qu’il n’y a aucune certitude aujourd’hui."

Depuis quelques jours, Gwladys et Sébastien pensent souvent à la petite Giulia, décédée fin 2021 (et à 23 mois seulement) d’une forme plus rare et plus grave de leucémie après plusieurs mois d’un combat acharné. "Forcément, c’est dans un coin de nos têtes, parce qu’il s’agissait d’un cancer du sang et qu’elle avait à peu près le même nombre de mois que notre fils quand le diagnostic est tombé. "

Déjà 3 000 euros récoltés

Hospitalisé depuis dix jours, Zack restera à Bruxelles jusqu’à nouvel ordre. Et une fois rentré chez lui, le traitement se poursuivra certainement. En conséquence, Sébastien et Gwladys ont lancé une cagnotte en ligne. "Les soins coûtent cher et seulement une partie sera remboursée. Rien qu’une séance de chimiothérapie, c’est déjà 1 500 euros et Zack en a déjà subi trois. Avec l’appui du corps médical, nous faisons tout pour qu’il puisse guérir rapidement." Mais cette détermination implique aussi de passer par des médicaments et des traitements pas totalement remboursables….

Pour soutenir la famille de Zack, rendez-vous sur la page Facebook Le combat de Zack ou sur la cagnotte en ligne https ://www.leetchi.com/c/un-don-pour-zack?fbclid=IwAR2hdZpOF65e4g5gpyCOBr6f1NwiPoio43SxKSQk7Yezvqo9fWreztmIdkI

Le « burger Zack », le très beau geste de la friterie Jo’

Le commerçant installé à la Marlière a créé un burger en soutien à ce petit bout. Pour chaque "burger Zack" acheté, deux euros sont reversés à la famille du jeune mouscronnois.

Jonathan Soens fait partie de ces commerçants qui ont le cœur sur la main. Il y a deux ans, le Mouscronnois participait à l’opération frite suspendue (où chaque client peut payer l’équivalent du prix d’un paquet de frites, transmis ensuite à une personne dans le besoin).

24 mois après cette belle initiative, "Jo’la Frite" remet ça avec un "burger Zack", du nom du petit mouscronnois hospitalisé à Bruxelles. Comment lui est venue l’idée ? "Je connais bien Sébastien, le papa de Zack", explique Jonathan Soens. "D epuis quelques mois, de nombreuses personnes traversent une période difficile, en raison du coût de la vie. Avec ce burger, les clients peuvent soutenir la famille différemment, pas simplement en versant de l’argent sur un compte, mais en mangeant un burger qui porte le nom du petit. "

Le burger en question coûte quatre euros, la moitié du prix d’achat est reversé à la cagnotte constituée pour payer les soins de santé de Zack. Les ingrédients ? Pain, steak, cheddar, sauce maison et crudités, classique mais efficace. "En trois jours, nous en avons déjà vendu 112 ", confie Jonathan Soens. Soit déjà plus de 200 euros récoltés. "Nous continuerons tant que le petit est hospitalisé. Et s’il faut poursuivre l’action par la suite, nous le ferons. " Les ventes réalisées en seulement trois jours prouvent que l’action de la friterie a du sens. Et que le burger Zack est très demandé, "par des clients curieux ou d’autres qui témoignent d’une petite marque de soutien envers la famille", conclut Jonathan Soens…