Deux blessés lors d’une soirée qui tourne mal à Mouscron

Ali reconnaît avoir simplement poussé un autre homme présent à cette soirée et dit qu’il a aussi pris l’organisatrice par le bras parce qu’elle tentait de les séparer.

"Je ne l’ai pas mordue. Si elle a des traces, c’est à cause de mes ongles, explique le prévenu. Quant au jeune homme avec lequel je me suis disputé, j’ai cru qu’il était en possession d’un couteau. De toute façon, ils se connaissent tous et étaient jaloux de ma relation avec ma femme, tout ça parce que je lui achète souvent des cadeaux."

Que vient faire cette explication au milieu du dossier ? La présidente ne comprend pas vraiment…

Le ministère public a levé le voile sur les raisons ayant amené Ali à se quereller avec les autres.

"Il était 1 heure du matin et dix personnes étaient présentes à la soirée. Le prévenu était là avec sa compagne. Il y a eu des tensions parce qu’il a voulu consommer un joint dans l’habitation. Un jeune homme est venu lui parler de son comportement et une fois à l’extérieur, il y a eu un déchaînement de coups."

Le ministère public fait état d’une fracture du nez et de blessures au maxillaire et à la tempe: "L’organisatrice de la soirée est sortie pour tenter de s’interposer et sera elle aussi blessée. Contrairement à ce que le prévenu prétend, aucun couteau n’a été exhibé à son encontre. Je précise aussi que le prévenu est en situation irrégulière. Je requiers 18 mois."

Pour sa défense, Ali a assuré qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec le groupe avant et qu’il n’en avait plus eu après. Il sollicite son acquittement. Jugement le 19 janvier.