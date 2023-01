Mouscron: déjà des dizaines de milliers de vues pour les deux clips d'Alexandre Deschamps

Une « sensualité esthétique » permise grâce à la pellicule

Le second, Le Chevalier, semble suivre la même trajectoire avec 33 000 vues en moins de deux semaines. La thématique est totalement différente. Le parti pris visuel également, avec une magnifique patine à l’image, et pour cause: "Le clip a été tourné sur pellicule. Le budget étant limité, c’est en cela que nous avons souhaité investir. La pellicule magnifie la lumière. On obtient un grain, une profondeur, une magie que le numérique ne permet pas." C’est aussi la contrainte du décor qui a finalement ouvert des perspectives plutôt que de freiner l’expression visuelle, comme l’explique toujours le réalisateur: "C’est une collection de belles voitures dans un hangar qui a impulsé le clip. J’y ai vu la possibilité de transposer le texte de la chanson et de la figure du chevalier dans notre époque. J’ai imaginé une sorte de western moderne où un mafieux en pleine crise existentielle, rongé par un trauma d’enfance, décide d’en finir avec lui-même avant de se libérer, d’aller vers la lumière." Un clip fort qui se termine par un soleil, rappelant l’album et son esprit positif menant vers quelque chose de libérateur…

Vous y décèlerez au travers des images quelques visages connus de la région, comme le Mouscronnois Jean-Marc Hommé et son fils Simon ou le comédien tournaisien Ronald Leclercq.