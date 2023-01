Cet ensemble intitulé "Soleil" composé d’une douzaine de titres sera diffusé dans une semaine sur toutes les plateformes numériques, soit le vendredi 13 janvier.

©Alexandre Deschamps

Il y avait quelques chansons écrites mais jamais enregistrées et d’autres qui n’existaient tout simplement pas.

" C’est à mes yeux le plus ambitieux des albums, j’ai voulu tout soigner jusqu’à la fin, comme un artisan.

Il y a des violons, des contrebasses, des violoncelles qui se font notamment entendre. Des cordes enregistrées en Amérique du Sud par une mise en relation avec des musiciens de là-bas ", explique l’artiste complet.

Plus de 100 000 vues cumulées en quelques semaines pour les deux clips !

S’il faudra encore patienter quelques jours pour découvrir l’œuvre d’Alexandre Deschamps, deux titres ont été dévoilés ces dernières semaines pour l’un et ces derniers jours pour l’autre.

Mes titres, qui, de prime abord, pourraient paraître sombres, sont toujours optimistes.

Ils ont été tournés par l’un des amis de l’artiste, le réalisateur mouscronnois Julien Segard.

Le réalisateur mouscronnois avec le comédien sur le tournage du Chevalier. ©Julien Segard

Le nombre de vues en si peu de temps démontre déjà le très bel accueil des deux titres.

Le premier, La Maison de novembre, diffusé en novembre dernier, cumule déjà plus de 67 000 vues !

La Maison de novembre, «c’est l’histoire de Mamie Irène, l’arrière-grand-mère de mes enfants, que je raconte. Mais c’est aussi l’histoire de beaucoup de familles qui ont été touchées…», explique Alexandre Deschamps. ©Julien Segard

Tourné dans une maison de retraite de la région, la thématique touche puisqu’elle évoque toutes ces personnes isolées durant le confinement qui se sont laissées "glisser"…

Le second, Le Chevalier, et ses plus de 33 000 vues affiche un style totalement différent dans la thématique.

"J’ai imaginé une sorte de western moderne où un mafieux en pleine crise existentielle, rongé par un trauma d’enfance, décide d’en finir avec lui-même avant de se libérer, d’aller vers la lumière", indique le réalisateur à qui l’on doit notamment le documentaire sur Jean Vanloo. Le chef opérateur fut d’ailleurs le même pour les deux œuvres.

En plein tournage du clip Le Chevalier. ©Julien Segard

Le rendu vaut aussi le coup d’œil puisqu’il a été tourné sur pellicule !

Avec la pellicule, on obtient un grain, une profondeur, une magie que le numérique ne permet pas…

Certains reconnaîtront des lieux – le manège "L’Aventure" de Dottignies par exemple – et des visages régionaux sur les images tels que les Hurlus Jean-Marc Hommé et son fils, Simon, mais également le comédien tournaisien Ronald Leclercq.

Tournage notamment à L’Aventure, le manège dottignien, pour Le Chevalier. ©Julien Segard

Soulignons enfin le jeu d’acteur d’Alexandre Deschamps !

Soulignons également le jeu d’acteur d’Alexandre Deschamps dans Le Chevalier! ©Julien Segard

Quand on sait à quel point les deux œuvres ont été tournés avec des bouts de ficelle (hormis l’investissement dans de la pellicule), on ne peut qu’applaudir ! Mais jugez par vous-même…

