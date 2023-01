"Nous lançons les festivités dès le vendredi soir, mais uniquement sur réservation, annonce le président de l’association. Même si les années précédentes, la formule en livraison (que nous maintenons !) a bien fonctionné, il faut avouer qu’il manquait cette chaleureuse convivialité qui règne habituellement lorsque les convives se retrouvent autour d’une table, en toute amitié…"

Durant quatre jours du vendredi 13 au lundi 16 janvier, les Gilles satisferont et régaleront les estomacs des participants avec, au menu, le traditionnel Pierrot mais aussi les carbonnades ou le jambon accompagnés de frites, au prix de 15 € pour les adultes et 12 € pour les enfants. Les réservations sont obligatoires pour le vendredi soir et vivement souhaitées pour les samedi soir, dimanche midi et lundi soir. Également disponible en livraison à domicile

La société folklorique proposera aussi diverses animations: le concert des Tritons Futés (vendredi à partir de 22 h), la prestation du chanteur Fabrizio Zeva (samedi à partir de 21 h), l’apéro avec le duo "Musette Star" (dimanche 11 h), et pour clôturer les festivités, le grand show du magicien Antoine (lundi à 20 h).

Infos et réservations: 0473 808 800 ou sur la page FB « Les Gilles de la Main ».