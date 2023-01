Des consoles et un tournoi FIFA pour réunir la jeunesse mouscronnoise (vidéo)

"L’idée était d’organiser durant cette semaine de vacances une activité qui puisse inciter les jeunes à sortir de chez eux et à rencontrer d’autres personnes, explique Simon Martens. Même si nous nous attendions à accueillir un peu plus de jeunes, nous pouvons nous satisfaire de l’organisation de ce tournoi qui s’est déroulé dans une belle ambiance et avec du fair-play entre les joueurs. C’est chouette de les voir s’amuser entre eux, et partager ensemble leur passion alors qu’ils ne se connaissaient pas nécessairement auparavant…"

Après deux jours qui ont permis aux jeunes amoureux de ballon rond et de consoles de jeux, divisés en poule de 4 joueurs, de se défier autour de matchs de football virtuel, l’heure était, ce jeudi, à la phase finale.

"Les deux premiers des poules étaient sélectionnés pour cette étape, ajoute Simon Martens. Ainsi, les vingt qualifiés se sont ensuite affrontés en duel, à élimination directe, pour finalement réunir les cinq meilleurs joueurs dans une poule et au terme des matchs, désigner le grand gagnant de notre tournoi." Le champion "Fifa Mouscron" pourra-t-il le remettre en jeu l’année prochaine ? "Nous allons dresser un bilan de cet événement, et nous verrons si nous l’organisons à nouveau… Cela pourrait aussi éventuellement être autour d’un autre jeu vidéo."

Le service Jeunesse a mené ce projet en collaboration avec la bibliothèque de Mouscron et la maison de jeunes La Frégate. "La bibliothèque a ainsi pu présenter son espace jeux vidéo accessible les mercredis et vendredis après-midi, tandis que La Frégate a quelque peu sensibilisé les jeunes quant aux addictions liées aux jeux vidéo."

Parmi les participants à la phase finale, Dany, 12 ans, est satisfait de son parcours. C’est la première fois qu’il participe à un tel tournoi. "J’adore le jeu FIFA, sourit-il. J’y joue au moins une heure par jour, contre d’autres joueurs en ligne. Mais, ici c’est différent parce que je joue contre de “vrais” joueurs… Je peux discuter et communiquer avec eux, voir leurs réactions lorsqu’ils jouent… C’est une chouette expérience !"

Le jeune Mouscronnois a pu compter sur le soutien de sa famille, dont celui de sa mère présente tout au long du tournoi. "C’est une belle initiative, salue-t-elle. Cela permet à nos enfants de sortir de leur maison, et de leur permettre de rencontrer d’autres jeunes de leur âge, tout en profitant de leur passion. Il est même un peu dommage que cela ne soit que pour les plus de 12 ans parce que mes plus jeunes enfants auraient bien aimé y participer aussi… C’était en tout cas important pour moi de venir l’encourager et c’est aussi l’occasion de voir comment il joue alors qu’on n’y prête pas nécessairement attention à la maison… Et finalement, on se prend aussi au jeu en criant lorsqu’il marque un but, en stressant lorsqu’il est en difficulté, en essayant de lui donner des conseils, etc."