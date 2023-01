Si l’association a retrouvé une belle dynamique, elle le doit d’abord à la Ville de Mouscron, qui a fait le ménage en nommant une nouvelle directrice à l’automne 2019. Depuis, tout le mérite revient à son personnel et à ses volontaires: la SPA de Mouscron effectue un travail remarquable pour la quatrième année consécutive. Jamais très loin, la bourgmestre de Mouscron (qui a récupéré le bien-être animal dans ses compétences) veille au grain. Quitte parfois à irriter Laura Willen. La directrice de la SPA ne se départ jamais de son franc-parler pour épingler Brigitte Aubert et la relation ambivalente que l’ASBL entretient avec les "hautes sphères" du CAM.

Dernier exemple en date ? Une déclaration de la bourgmestre faite en séance publique, lors du dernier conseil communal de l’année. "Voilà dix fois qu’on demande à la SPA de nous envoyer les documents pour bénéficier d’un subside de 5 000 euros. Nous avons reçu le nécessaire juste avant la date limite. Ils ne donnent pas l’impression d’être financièrement dans le besoin. Or, ils se sont épanchés dans la presse pour faire part de leur difficulté face à la flambée des coûts énergétiques", lance Brigitte Aubert.

« Rien à voir avec un subside énergétique »

Une petite pique qui n’a rien d’innocent et dont la bourgmestre a le secret. La réponse de l’ASBL n’a pas traîné. "On se doit d’y répondre, de remettre l’église au milieu du village car ce n’est pas seulement notre SPA qui est discréditée, mais tout son personnel, ses bénévoles et le travail qui est fait en faveur de tous nos loulous. La dotation que mentionne la bourgmestre n’a rien à voir avec un subside pour nous aider à régler nos factures énergétiques, il s’agit d’un montant de 5 000 euros qui sert à couvrir une partie de la prise en charge des chiens et chats errants", précise la SPA mouscronnoise. "Avec 176 chiens errants, 136 chats et une vingtaine de gallinacés, la facture de toutes ces prises en charge est estimée à 38 000 euros. Moins l’enveloppe transmise par la Ville, elle nous revient à 33 000 euros. Et l’année n’est pas encore terminée."

Lors du conseil, les propos de Brigitte Aubert avaient déconcerté Fatima Ahallouch. "Si la SPA était au courant d’une aide de 5 000 euros pour les frais liés à l’énergie, elle n’aurait sans doute pas lancé un appel aux dons en catastrophe", estime la conseillère PS.

Autre chiffre avancé par la bourgmestre lors du dernier conseil communal: les 13 000 euros nécessaires pour régler des frais énergétiques qui s’élèveraient, selon l’association à plus de 17 000 euros.