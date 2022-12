Les contes d’hiver s’invitent au MUSEF (Mouscron) en janvier

Le Musée du Folklore recevra Selle de Vos, un conteur bilingue, à l’accent typique de la frontière linguistique. Pour les journées "Contes au MUSEF", il a concocté un "programme à la carte" pour surprendre, apostropher le public, mais aussi le faire sourire, le faire frémir et surtout le divertir.

Le programme est étalé sur deux séances. La première, qui aura lieu le mercredi 4 janvier de 15 à 16 h, se concentrera sur différents contes d’hiver. "Ils évoqueront des histoires qui se passent dans le froid mais qui réchaufferont assurément les spectateurs. En route pour le Groenland, la Suisse, et plus près de chez nous, au gré de contes traditionnels et modernes", développe la conservatrice qui précise également que l’animation est pour tout public, à partir de 8 ans.

La seconde séance aura lieu le mercredi 25 janvier. Selle de Vos donnera deux représentations de "Croque Flamand, grands voleurs et grands brigands", prévues de 15h à 16 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 45. "Les histoires racontent les péripéties de brigands qui ont sévi en Flandre vers l’an 1800." La bande de la main invisible "évoque un garçon audacieux qui ne perdra pas tout au cours de ses aventures. Quant à la" bande à Baeckelandt ", elle a manipulé et terrorisé la population sous le couvert de la révolte du monde rural. Le conte sera complété par un exposé sur les batailles de Napoléon, le tirage au sort des conscrits, les déserteurs… péripéties vécues par Baeckelandt, ce brigand notoire du Courtraisis", raconte Véronique Van de Voorde. Le spectacle s’adresse aux petits et aux grands, à partir de 10 ans.

Les tarifs des représentations du 5 et du 25 janvier sont de 5 € pour les adultes et de 2 € pour les enfants et étudiants. Sont également compris dans le prix: l’entrée au musée et les parcours de visites "Famille" si souhaité.

Il est recommandé de réserver ses places par téléphone (056/860.466) ou par mail (musee.accueil@mouscron.be)