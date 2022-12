L’Empire contre-attaque au service de pédiatrie du CHM (photos & vidéo)

Interprétés par les membres de la 501st Legion, et plus particulièrement des détachements belges et français (501st Tornacum Squad et 501st Legion French Garrison), les Stromtroopers et Dark Vador ont ainsi pris vie aux yeux des visiteurs de l’hôpital.

En attendant que les enfants se réveillent, l’armée impériale s’est promenée entre les services provocant la surprise et la joie du personnel et des patients très heureux de se prendre en photos aux côtés de ces légendes.

Pour le sourire des enfants

Vers 9h, la Légion impériale s’est dirigée vers la pédiatrie, retrouver les enfants déjà éveillés. Malgré les casques peu sympathiques des soldats, les bambins, le sourire aux lèvres, se sont empressés de les rejoindre pour les saluer – Dark Vador est un adepte du "check du poing".

Après avoir pris la pose aux côtés de ces héros – ou plutôt ces méchants – de Star Wars, les enfants ont reçu quelques présents, comme un gobelet à l’effigie de la saga, et quelques gourmandises.

"On essaie autant que possible de faire ce genre d’actions, confient Joachim et Laurent de la 501st Legion. Ce n’est pas toujours simple de réunir toute la troupe parce que devons prendre congé pour venir, mais nous adorons offrir ce genre de moments aux petits, parce que nous-mêmes nous sommes de grands enfants. Notre visite les sort de leur quotidien, et leurs sourires nous touchent beaucoup, c’est surtout pour cela que nous continuons à venir." En effet, la 501st Legion était déjà venue en avril dernier saluer les enfants hospitalisés du CHM.

Pour oublier le stress de l’hôpital

Pour Pierre Morest, infirmier en chef de la pédiatrie, la visite de ces personnages emblématiques dans son service est un véritable moment hors du temps: " C’est un bon moyen pour les enfants d’oublier leur stress lié à l’hôpital. De plus, pour ceux qui ont la grippe et qui sont isolés, c’est une fenêtre sur le monde extérieur . Ces dernières semaines, et notamment la nuit de Noël, nous avons eu beaucoup d’enfants hospitalisés pour la bronchiolite notamment, et depuis quelques jours, c’est la grippe qui s’impose.

La venue de ces héros de Star Wars leur laissera malgré tout un bon souvenir. C’est vraiment super ce que ces Messieurs ont donné aujourd’hui. "

L’armée impériale a quitté le service pédiatrie en n’oubliant pas de saluer poliment de la main les jeunes padawans, leurs parents et les infirmières.