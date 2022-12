En effet, en cette saison, la nourriture pour les volatiles se raréfie ; il est plus compliqué pour eux de trouver des insectes, des fruits ou des graines. Pour pallier ces manquements hivernaux, une grande station de nourrissage, composée de trois mangeoires à plateau et de quatre mangeoires silo, a été installée dans la nouvelle partie du parc communal, du côté de la rue Julien Coppenolle.

Nourrir les oiseaux et créer du lien social

Ces mangeoires ont été installées dans plusieurs buts, le premier étant évidemment de nourrir les oiseaux, et plus particulièrement les granivores comme les pinsons, les verdiers, les moineaux, les rouges-gorges, et autres mésanges…

"Le second intérêt de cette mangeoire est de tisser des liens sociaux entre les habitants du quartier. En effet, la mangeoire est citoyenne, c’est-à-dire que les riverains vont se l’approprier. Ils continueront à l’approvisionner en graines, se rencontreront sur place et bien sûr observeront le va-et-vient permanent des oiseaux", a présenté Ann Cloet, l’échevine de l’Environnement, lors de l’inauguration au parc communal.

Un présentoir reprenant les différents oiseaux susceptibles de venir s’aventurer dans les arbres du parc communal devrait prochainement être installé à proximité des mangeoires, afin de satisfaire la curiosité des visiteurs.

Quels aliments privilégier ?

Les sept mangeoires, fabriquées à partir de matériel de récupération de la Fontaine Bleue, seront retirées aux alentours du mois de mars, au retour des beaux jours, quand les oiseaux auront moins de difficulté à se procurer de la nourriture.

Le service communication de la Ville de Mouscron rappelle toutefois qu’il ne faut pas déposer n’importe quelle sorte de nourriture dans les mangeoires: "Il convient d’éviter la nourriture salée ainsi que le pain. On conseille de privilégier les graines de type tournesol, millet, cacahuète, pomme, etc. Si les boules de graisse peuvent faire l’affaire (on trouve d’ailleurs sur Internet des tutos pour en fabriquer facilement soi-même), il convient d’éviter les boules en filet, car les oiseaux peuvent se prendre les pattes dedans."

Afin de compléter ce projet nature citoyen, l’échevine a annoncé qu’une visite du parc sur le thème des oiseaux de nos régions sera organisée au mois de février. "Les citoyens seront invités."