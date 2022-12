Magali Delannoy, porte-parole de la zone de police hurlue, a confirmé l’intervention des leurs équipes, sans donner plus de détails hormis le fait qu’il n’y avait pas eu d’interpellation immédiate et que l’affaire, toujours en cours, était désormais dans les mains de la justice et plus singulièrement du parquet.

Deux hommes armés d’un couteau

D’après le témoignage de personnes sur place, relayé par nos confrères du Nord Éclair, les hommes étaient deux, cagoulés et armés d’un couteau.

Un vendeur de la boutique aurait d’ailleurs été blessé au cours de cette violente intrusion.

À l’heure qu’il est, on ignore encore le préjudice exact de ce vol, mais des témoins disent avoir vu les fuyards avec "deux boîtes"…