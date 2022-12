Tribunal : des mineures abusées par leur père et leur mère à Mouscron

La mère, 20 ans plus jeune que son mari, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger et attentat à la pudeur contre ses filles. L’accusée était en effet au courant des agissements de son mari auxquels elle a assisté et participé.

« Jamais de répit »

Les faits ont débuté en 2018, alors que le père de famille partait en vacances en camping dans les Ardennes avec ses enfants. La mère qui était la seule du foyer à travailler, était absente au moment des premiers faits de viol. Elle l’apprit "tout bêtement", alors que sa fille, la plus âgée des deux victimes, se confiait à ses frères et sœurs. Elle n’a pourtant rien dénoncé aux autorités…

Le père n’a durant 4 ans, jamais laissé de répit à ses gamines. "La première année, c’était tous les jours ", explique l’avocat de la partie civile. "Puis, c’était le week-end et durant les vacances." La jeune fille était obligée de dormir dans le lit conjugal et d’obéir aux demandes sexuelles de son père, sous peine d’être frappée. Certaines scènes se sont déroulées sous les yeux de la mère de famille, alors que celle-ci se trouvait au même moment dans le lit. La mère a également participé aux scènes de viol, réalisant certains actes sexuels à son mari, pendant que leur fille en réalisait d’autres. "Je n’ai jamais touché à ma fille ", confie pourtant la mère à la barre. "Je n’ai jamais rien fait non plus pour qu’il arrête et je n’ai jamais interdit ma fille de venir dans notre lit. J’ai honte, mais jamais très peur."

Lors de ses auditions, la mère explique que son mari lui avait confié "être amoureux de leur fille et vouloir un enfant avec elle". Elle déclarait également au départ que "leur fille était consentante et voulait également un enfant de son père ": des propos sur lesquels elle est revenue plus tard.

Les enfants ont pu sortir des griffes de leurs parents en mai 2022, lorsque l’aînée des victimes s’est confiée à sa meilleure amie. "Si leur calvaire s’est arrêté, c’est parce qu’elles ont eu le courage de le dénoncer ", a ajouté l’avocat de la partie civile. "Ces enfants n’ont jamais été protégés par personne." L’avocat réclame un dommage provisionnel allant de 4 500 € à 7 000 €.

« Un dossier glauque »

Le ministère public considère les préventions comme établies: le père de famille, qui est en état de récidive risque une peine de 6 ans de prison. La mère risque 3 ans. "J’ai rarement vu un dossier aussi glauque", a déclaré le substitut du Procureur du Roi.

L’avocat du père plaide en faveur d’un sursis probatoire pour son client. Il a rappelé le contexte précaire dans lequel vivait la famille. "Précarité sociale, éducative mais aussi financière… ", regrette l’avocat. "Mon client a immédiatement reconnu les faits contre son aînée, mais il souhaiterait réduire la période infractionnelle d’un an. Par contre, il maintient le fait qu’il n’a jamais rien fait à la plus jeune: “je n’admettrai pas des faits que je n’ai pas commis”, m’a-t-il confié."

L’avocat de la mère de famille est revenu sur le contexte dans lequel la relation entre les prévenus est née et l’emprise sous laquelle la mère de famille vivait. "Elle s’est petit à petit enfermée dans cette relation et le terreau du drame qui se joue aujourd’hui s’est créé", affirmait-il. "Ma cliente est constamment dans la sidération. Elle ne réagit pas par peur de son mari. Ses proches la qualifient d’ailleurs d’éteinte." Son avocat a également plaidé en faveur d’un sursis probatoire. "Ma cliente aimerait se faire aider par des professionnels."

Les prévenus ont tous les deux exprimé des regrets et des excuses en fin d’audience.

Le jugement sera prononcé le 26 janvier.