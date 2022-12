Plaine de jeux, stages, accueil extra-scolaire à Mouscron: des atouts et des limites

Lors du dernier conseil communal de 2022, l’opposition a pointé les limites organisationnelles des possibilités d’accueil de la Ville de Mouscron, hors période scolaire. "À chaque congé scolaire, on constate le même problème: les parents galèrent pour trouver une activité qui occupe leur enfant une journée complète", observe Gaëlle Hossey (Écolo). "Il y a beaucoup de chouettes activités, mais presque toutes sont en horaire restreint. Un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent."

(Presque) Tout par internet

"Le guide du service Accueil Temps Libre reprend toutes les possibilités, y compris celles des privés qui organisent des accueils sur la journée complète", répond Kathy Valcke. "Côté Ville de Mouscron, on évite d’occuper des enfants de moins de quatre ans toute une journée, mais on a développé un stage qui regroupe activités sportives et récréatives pour réunir les jeunes toute la journée, même si ça nécessite de mobiliser deux services en même temps." L’échevine précise aussi que l’accueil extra-scolaire a une obligation légale d’ouvrir autant de journées complètes pendant l’année scolaire. "Quand les plaines s’arrêtent, l’extra-scolaire prend le relais ", poursuit Kathy Valcke.

La conseillère écolo émet une autre réserve sur les différentes possibilités d’accueil, la demande plus importante que l’offre. "Tout affiche complet très vite. Dès l’ouverture des inscriptions, il faut faire la file, en ligne ou par téléphone", estime Gaëlle Hossey.

"Pour les inscriptions via le e-guichet (par internet), on a joué de malchance les deux dernières années. On va mettre en place un nouveau système qui indique si le parent est en file d’attente et permet de ne pas encombrer le serveur. L’inscription aux stages sportifs passera aussi par le e-guichet bientôt ", reprend Kathy Valcke.

Une "mauvaise nouvelle" pour Fatima Ahallouch (PS), convaincu "qu’on perd des parents en cours de route" en procédant uniquement par internet. "On pense aussi aux personnes qui ont des difficultés avec internet et qui peuvent prendre contact avec nos services et s’inscrire dans nos locaux. Mais peu de familles choisissent cette alternative", conclut Kathy Valcke.