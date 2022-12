Mouscron : des habitations rachetées et démolies pour « aérer les quartiers »

"Si on veut verduriser les quartiers, il faut aussi penser à leur donner de l’air", répond Brigitte Aubert. "Dans le cas de la rue du Chalet, l’ambition est de rendre le Mont-à-Leux plus agréable à vivre pour les habitants du quartier. Donc quand les maisons situées sur les parcelles que l’on cible sont mises en vente, on en profite", précise la bourgmestre. Dans la rue du Chalet, l’ambition est d’y aménager une salle polyvalente. Ambition qui passe par le rachat puis la démolition de cette habitation.

"Ce qui me questionne, c’est le montant conséquent que la Ville débloque pour un bâtiment qui a vocation à disparaître ", reprend la chef de file du PS. "Lors des précédentes phases, les montants alloués étaient bien moins conséquents. "

"Et les habitations, plus petites", précise Brigitte Aubert. À ce titre, Mouscron bénéficie de fonds issus de la Politique des Grandes Villes, qui permet à plusieurs communes d’améliorer les conditions de vie des habitants dans les quartiers les plus défavorisés des grandes zones urbaines.

Scindés en trois points, les différents rachats ont été validés par l’ensemble des conseillers communaux.