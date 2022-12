À Mouscron, « le musée Martine a bien triste mine » : des installations numériques remplacées prochainement

Ces modules sont censés offrir une expérience digitale originale aux visiteurs de l’institution et spécialement aux enfants. "Une certaine dose de malchance a fait que les appareils sont tombés en panne les uns après les autres, en l’espace de quelques mois", rétorque Laurent Harduin. "Vous laissez sous-entendre que nous ne sommes pas réactifs. C’est faux, nous subissons surtout des délais d’attente assez long du côté des fournisseurs. Tout est mis en œuvre pour régler la solution le plus rapidement possible. Nous ne recevrons peut-être pas les écrans avant la fin de l’année, mais ce sera alors début janvier", confirme l’échevin de la culture.

"Vous avez prévu ces modules sans anticiper l’entretien que leur installation impliquerait ? Cette panne généralisée est une conséquence de votre négligence", dénonce encore la chef de file du PS.

"Quand les écrans arriveront, nous les intégrerons aux modules pour recréer un beau parcours scénographique. Nous en profiterons pour remettre en état tout ce qui doit l’être", reprend l’échevin. Et repartir sur des bases solides en 2023.

Le centre Marcel Marlier n’est pas en bout de course. Mais comme d’autres institutions culturelles, il nécessite une attention particulière et un suivi régulier. Ce serait dommage de le laisser dépérir alors que la Ville de Mouscron veut de nouveau faire briller le château des Comtes, juste en face.

Au MUSEF, pas de gratuité pour les animations aux scolaires

En septembre dernier, la majorité proposait aux conseillers communaux de voter la gratuité pour les visites du MUSEF destinées aux groupes scolaires repris dans la mesure gouvernementale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le règlement prévoyait que les animations étaient comprises dans cette gratuité.

Or, elles ne sont pas reprises dans les visites gratuites et coûteront finalement un euro par élève. La gratuité reste de mise pour l’accès au parcours permanent du Musée de Folklore Vie Frontalière. Le prix de l’atelier du patrimoine reste inchangé et fixé à quatre euros.

Une mesure rejetée par le groupe Écolo.