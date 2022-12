L'entreprise Ecoclavis (Mouscron) ne s’est pas laissée contaminer !

En réalité, lesdits hamburgers à base de viande sont fabriqués chez nous, à Mouscron, plus précisément, au sein de l’entreprise Ecoclavis (rue du Mont Gallois). La question se posait donc naturellement de savoir si le retrait à la vente de ce produit a été étendu à notre pays et comment l’entreprise mouscronnoise a-t-elle fait face à ce contretemps ?

Transparence et réactivité

"Ecoclavis a réagi de manière très transparente et réactive" nous précise d’emblée la porte-parole de l’Afsca chargée, comme on le sait, du contrôle de notre chaîne alimentaire (y compris pour les animaux comme l’illustre le cas présent). "Nous avons été prévenus par nos homologues italiens et dans le même temps, l’entreprise nous avait notifié le problème. Celle-ci a d’emblée retiré le produit en question de la vente, a bloqué sa distribution et a enclenché le processus d’autocontrôle qui s’impose dans un tel cas. Bref, tout a été fait correctement et nous continuons à suivre l’évolution du processus".

Toutes les contre-analyses négatives

"Cette alerte à la contamination nous laisse un peu perplexes", confie pour sa part Pierre Kemseke, fondateur d’Ecoclavis et administrateur-délégué de l’entreprise. Il s’en explique: " Tout d’abord, les autorités italiennes n’ont réalisé qu’une seule analyse ; elles n’ont pris qu’un seul échantillon et donc aucune contre-analyse n’est possible ! Pour notre part, nous conservons nos propres échantillons et lorsque nous avons pris connaissance du lot impliqué, nous avons procédé à 5 analyses et 5 contre-analyses: toutes négatives !

Enfin, la salmonelle proviendrait d’un produit bovin, ce qui s’avérerait extrêmement rare ".

« Pas question de jouer avec notre réputation »

L’administrateur-délégué d’Ecoclavis confirme également le retrait immédiat du produit de tous les points de vente et la mise en branle de tout un mécanisme d’auto-contrôle: "La salmonelle peut apparaître en divers endroits de la chaîne de production: dans la matière première d’un fournisseur, à l’usine, au labo, lors d’une manipulation, lors du transport ; nous avons donc monopolisé tous les intervenants afin d’identifier la source du problème. À ce jour, tous les échantillons se sont avérés négatifs".

Et M. Kemseke de conclure: "Notre activité se situe à l’intersection de l’industriel et de l’artisanal. Nous bénéficions d’une bonne réputation aux yeux du secteur et de l’Afsca, pas question pour nous de jouer avec le feu et de risquer de la mettre à mal".

Lorsque l’on se souvient des imbroglios qui ont parfois (souvent) surgi lors de cas de contaminations industrielles d’aliments pour… humains, on en viendrait presque à envier les mesures sanitaires qui protègent nos amis à quatre pattes…