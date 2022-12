Crèche vivante et conte de Noël à La Prairie de Mouscron

De petites têtes blondes se sont ensuite installées sur le podium, nous contant de belles histoires du monde entier, terminant avec celle du voyage des rois mages et de l’arrivée du petit Jésus.

Quelques instants plus tard, la petite troupe d’artistes en herbe se retirait vers la crèche réalisée par les enfants eux-mêmes. Comme l’explique Benjamin, l’un des trois animateurs à la réalisation du programme, "une quinzaine d’enfants entre 6 et 11 ans se sont attelés à ce spectacle, à la fois pour les décors, la présentation et les idées, avec l’aide d’Eugénie et Nathalie, les animatrices".

Au final, un superbe travail de toute l’équipe de La Prairie.