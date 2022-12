Aide aux personnes sans-abri à Mouscron: « un manque de moyens humains », déplore l’échevin

L’échevin des affaires sociales réfute les propos de l’élu Écolo. "Nous n’avons pas attendu les températures négatives pour nous préoccuper du sort des sans-abri. C’est bien parce que nous nous soucions d’eux que, cette année, nous préparons le plan grand froid depuis le mois de septembre", répond Didier Mispelaere. "Ce plan couvre la période hivernale du 1er novembre au 31 mars. Il n’y a cependant pas de critères établis par les autorités pour l’activer ou non. Il est tout simplement applicable sur cette période."

Une confusion ? C’est la communication officielle de ce plan qui a été diffusée (et relayée par les médias) lors cette intense vague de froid. À en croire l’échevin des affaires sociales, tout était déjà sur les rails bien avant cette diffusion.

Repenser une solution « inadéquate » l’an dernier

Sylvain Terryn a également sollicité Didier Mispelaere pour en savoir plus sur la capacité des abris de jour et de nuit, sur le suivi effectué auprès des sans-abri et le personnel communal qui côtoie les personnes à la rue. "À Mouscron, notre objectif est de pouvoir étendre la capacité d’accueil de nos structures au cours de cette période si c’est nécessaire, c’est-à-dire si un nombre important de bénéficiaires se présente pour passer la nuit à l’abri ", poursuit l’échevin. "L’accueil de jour est organisé au n°52 de la rue Saint-Pierre. les locaux sont suffisamment grands pour accueillir davantage de personnes. En ce qui concerne l’abri de nuit, nous disposons d’un agrément pour une capacité maximale de 7 hommes et 2 femmes, au n°11 de la rue de Tourcoing. L’année dernière, l’extension de la capacité d’accueil en période hivernale, s’est organisée au n°13, soit dans le bâtiment voisin. Cette solution n’était cependant pas optimale parce qu’elle ne permettait pas une surveillance adéquate des différents locaux, et entraînait plusieurs problèmes de sécurité", explique Didier Mispelaere

« Un accueil de nuit délocalisé au même endroit que l’accueil de jour »

"Pour cet hiver 2022-2023, quand il nous faudrait augmenter la capacité de l’abri de nuit, nous avons dès lors envisagé de fermer le n°11 de la rue de Tourcoing et d’organiser l’accueil de nuit également au n°52 de la rue St-Pierre. Les locaux y sont en effet beaucoup plus adéquats et permettent l’accueil de jour et l’hébergement de nuit de 20 personnes. Ce qui répond à la demande à laquelle nous avons dû faire face l’hiver dernier. Pour ce faire, nous avons dû répondre à certaines formalités vis-à-vis du pouvoir subsidiant, étant donné qu’il ne fallait pas mettre en péril l’agrément dont nous disposons pour le n°11 de la rue de Tourcoing. Si nous devions augmenter la capacité de l’abri de nuit, sachez que nous sommes prêts depuis plusieurs semaines. Des lits de camp nous ont été prêtés par la zone de secours et sont déjà stockés dans les locaux. Et nous disposons de couverture, vaisselle, etc... en suffisance. Les repas sont fournis par le CPAS et nous n’avons qu’à communiquer nos éventuels besoins supplémentaires pour que les quantités soient adaptées. Les places actuellement disponibles au n°11 de la rue de Tourcoing ne sont pas toutes occupées. C’est ce qui explique que nous n’avons pas dû activer les places supplémentaires. Les équipes de terrain sont sollicitées pour aller autant que possible au contact des bénéficiaires éventuels, et pour rappeler qu’ils peuvent être accueillis, logés et nourris. "

« Compter sur la solidarité de notre personnel »

L’échevin des affaires sociales a également tenu à saluer le personnel de première ligne. "Nous pouvons compter sur la solidarité des équipes, et nous avons régulièrement des membres de l’équipe de coordination, des éducateurs de rue, ou d’autres travailleurs des affaires sociales, qui interviennent en renfort quand nous ne savons pas faire autrement. Ce manque de moyens humains ne nous permet pas, actuellement, d’ouvrir l’abri de jour de manière supplémentaire le week-end, alors que c’était également un de nos objectifs pour la période hivernale. Nous guettons les moyens et les appels à projets qui pourraient nous permettre d’augmenter notre effectif. Mais à ce stade, tous les nouveaux appels à projets concernent de l’investissement. Or, tout le monde sait que nous ne pouvons pas mener une démarche sociale adéquate uniquement avec des murs", conclut Didier Mispelaere.