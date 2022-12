Police de Mouscron: création d’une équipe dévouée à 100% aux violences intrafamiliales

"manque d’espaces thérapeutiques pour les victimes, l’indisponibilité de logement d’urgence quand une femme a le courage de quitter son domicile, l’accueil au commissariat et les attitudes ou propos inadéquats" de ceux qui prennent la plainte.

"Que proposez-vous concrètement pour un accueil digne et soutenant au niveau de la commune et du commissariat ?" questionne l’élue.

"En 2021, notre zone de police a traité un total de 414 faits de violences intrafamiliales, un phénomène englobant les violences physiques, sexuelles, psychiques, et économiques", répond Magali Delannoy.

Violences physiques isolées, les interventions augmentent, +4,7% entre 2019 et 2020, et +1,8% entre 2020 et 2021. Autre donnée parlante: les violences intrafamiliales et les différends familiaux (sans coups) représentent environ 10% des interventions policières au cours de l’année 2022.

"La problématique semble ainsi s’ancrer d’année en année", analyse la porte-parole de la police de Mouscron. "L’évolution du phénomène, la gravité des faits, les conséquences sociales importantes et le sort de la victime ont conduit le conseil zonal de sécurité à réaffirmer la priorité à accorder aux faits de violence dans la sphère familiale." Au commissariat, différentes circulaires imposent une prise en charge immédiate, une analyse du contexte familial, un relais vers le service d’assistance aux victimes et une revisite auprès des victimes. "La police de Mouscron a toujours été pionnière en la matière. En témoigne par exemple la mise en place, depuis plus de 30 ans, d’un service de médiation œuvrant au service des victimes. En mars 2021, le service d’assistance policière aux victimes de Mouscron a organisé des formations de remise à niveau sur cette thématique, au profit de l’ensemble des policiers de la zone, tous services confondus." La porte-parole précise aussi que la police se réorganise pour mettre sur pied, dès le début de l’année 2023, une équipe de six collaborateurs dont le travail sera exclusivement dévoué à cette problématique

"On veut créer une équipe capable d’assurer ce suivi de qualité mais aussi d’assurer la prise en charge immédiate de la victime par un personnel spécialisé. Il y a une réelle volonté à ce qu’une victime de violences intrafamiliales ne soit pas systématiquement prise en charge par des policiers généralistes. Il est préférable que celle-ci soit gérée par un personnel formé et sensibilisé. L’objectif est une approche humaine, de qualité et proactive", conclut Magali Delannoy.