Moins d’aides pour La Prairie et le Foyer Tibériade en 2023, à Mouscron: « on pénalise sans se soucier des réalités »

Lundi soir, la majorité a mis sur la table l’octroi de subventions aux ASBL pour 2023. Rien ne change véritablement, excepté pour trois structures.: la Frégate, la Prairie et le Foyer Tibériade. Dans le cadre de la première institution, aucun problème ne se pose. "La Frégate a sollicité de ne pas remplacer un mi-temps suite au départ d’une animatrice et de le remplacer par une augmentation de son subside", indique Brigitte Aubert. La modification s’est donc effectuée avec l’accord de l’ASBL.

Des dissensions au sein de la majorité

Là où le bât blesse pour l’opposition (et pas uniquement), ce sont les changements opérés pour La Prairie et le Foyer Tibériade. Quels sont-ils ? La refacturation de deux emplois mi-temps mis à disposition par la Ville à l’association pour la Prairie et la suspension du subside annuel de 13 000 euros au Foyer Tibériade. "Sans concertation préalable", dénonce Mathilde Vandorpe, chef de file du groupe majoritaire Les Engagés (ex-cdH) et présidente de la structure dottignienne.

Des dissensions exposées au sein même de la majorité ? Ce n’était pas arrivé depuis un moment. Mathilde Vandorpe a tenu les mêmes propos que la conseillère Écolo Anne-Sophie Rogghe, quelques minutes plus tôt. "P ourquoi retirer une aide ? Si la Ville de Mouscron doit faire des économies, elle peut lisser les efforts qu’elle demande à chaque association et mieux répartir les pertes. Pourquoi viser spécifiquement deux associations ? ", questionne la conseillère Écolo.

"À Mouscron, les ASBL ont un rôle essentiel, elles sont même dans notre ADN", confirme Mathilde Vandorpe. "La Ville est le premier organisme à se serrer la ceinture. Il est donc logique que les associations contribuent à l’effort collectif." Pour la députée, cet effort n’a rien de collectif. "On a décrété que les deux associations fonctionnaient bien. Donc on les pénalise, sans tenir compte des réalités du terrain."

Brigitte Aubert mentionne, en réponse aux propos de la chef de file de son parti, le million d’euros qui somnole dans la tirelire du Foyer Tibériade. "La commune reste sous le plan de gestion du CRAC, qui est clair à ce sujet. Les ASBL ne peuvent pas thésauriser indéfiniment. Nous avons déjà réduit les subventions à d’autres associations qui avaient les reins solides ces dernières années (L’Envol, la GCV, etc) De mémoire, elles ne s’en sont pas offusquées", répond Ann Cloet, échevine des finances.

Un manque de communication ?

"Le million d’euros que vous évoquez servira à financer le chantier du Foyer. On n’aura plus de réserve quand les travaux seront payés. On doit même contracter un emprunt pour couvrir tous les frais", précise encore Mathilde Vandorpe. Des travaux "nécessaires", selon la députée, mais qui sont annoncés depuis quatre ans déjà. Une lenteur que déplore Brigitte Aubert. "On attend l’accord de l’AViQ. Pour nous, tout est prêt", rétorque encore la conseillère des Engagés. "Les travaux ne se feront pas demain", tranche la bourgmestre.

La proposition controversée de la majorité s’accompagne "d’un manque de communication ", pour l’opposition. "La concertation doit avoir lieu avant le vote", critique Simon Varrasse. À ce titre, Ann Cloet se défend en assurant avoir "longuement discuté" avec les administrateurs de La Prairie, "afin de ne pas prévoir ces modifications dans leur dos."

Brigitte Aubert se défend: "ce n’est pas un choix politique. Mais peut-être que l’on reverra la répartition en 2024 pour réduire légèrement l’aide de toutes les associations."