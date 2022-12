Le budget 2023 de Mouscron rejeté par l’opposition : « trop peu de réactivité aux appels à projet », déplore Fatima Ahallouch

"Nous nous faisons du souci pour l’après 2028", lance Simon Varrasse. Écolo, le PS et Mouscron Populaire ont voté non au budget présenté par Ann Cloet, lors du dernier conseil communal de l’année. "Nous souhaitons que les chiffres présentés ce soir soient les mêmes en 2028. Nous n’avions pas prévu deux années covid et les retombées du conflit en Ukraine, mais nous ferons de notre possible pour que la situation s’améliore, sans augmenter les taxes", répond Brigitte Aubert.