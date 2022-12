Un Mouscronnois au tribunal pour avoir roué sa femme de coups : "Les images sont choquantes !"

Il est aussi poursuivi pour harcèlement, faits datant de 2021. "Je voulais juste savoir où était mon fils." En une journée, le prévenu avait essayé de joindre la victime une cinquantaine de fois...

Le 19 janvier 2021, Gilles avait remis le couvert en mettant une claque à sa femme. "Je ne supportais plus les insultes."

La présidente fait remarquer à Gilles qu’il ne sait pas gérer ses émotions.

La partie civile parle d’un climat de violence et d’une répétition de scènes de coups. "Ma cliente a dû faire des séjours dans des maisons d’accueil pour se sortir de cette situation. Encore aujourd’hui à l’audience, elle est terrorisée."

110 pages de conversations

Le ministère public revient sur cette scène de jalousie de 2020. "On a observé sur la victime des lésions au visage, des ecchymoses sur les bras et le corps. Elle a été rouée de coups toute la nuit. Les photos sont choquantes. C’est inacceptable. En plus, lors de l’autre scène, vous avez mis une gifle à madame à la sortie de l’école. Imaginez les conséquences sur votre fils. Pas moins de 110 pages de conversations où vous demandez de vous remettre en couple ont été retranscrites. On a relevé 121 appels en 13 jours. Il y a clairement harcèlement. Vous pourrissez la vie de madame. Je requiers 18 mois avec sursis probatoire."

La défense admet que ce dossier est pénible et même déplorable. "Il y avait une grosse consommation d’alcool chez les deux protagonistes. Aujourd’hui, mon client ne voit plus madame. Il est en aveux et n’est plus dépendant à l’alcool. Leur enfant a été placé. Il voit son fils une fois par semaine. Nous sollicitons le sursis probatoire."

Le prévenu était dans ses petits souliers durant l’audience. "Je suis désolé", a-t-il dit pour conclure.

Jugement le 16 janvier.