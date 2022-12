Le distributeur de Tradi Pizza retiré du zoning - Un concept original et des pizzas « artisanales »

Celui de Mouscron a disparu le 8 décembre. L’équipe de Tradi Pizza s’en offusque: "nous avons été contraints d’enlever notre distributeur pour éviter une amende de 5 000 euros", explique les fondateurs de ce chouette concept sur les réseaux sociaux.

Mais pourquoi a-t-il été enlevé alors que les trois autres installations sont toujours en place ? "Il est sur une parcelle privée et n’entrave en rien la circulation et la visibilité", argumentent les créateurs de Tradi Pizza, qui mettent en cause la Ville de Mouscron "et ses propres règles commerciales", dixit l’explication diffusée sur Facebook.

« Une zone industrielle et non commerciale »

La réalité est toute autre, elle est aussi relativement simple. Bien qu’installé sur un terrain privé et n’ayant aucune incidence négative sur la sécurité routière et le trafic, le distributeur se situait en zone industrielle. "À ce titre, le plan de secteur fait foi. La parcelle concernée est destinée à des activités industrielles, pas commerciales", précise le service urbanisme de la Ville de Mouscron. Dans l’histoire, la commune ne décide de rien et se fait simplement le relais d’une décision prise par la Région à Mons, via le département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme.

Une différence notable avec les distributeurs implantés à Estaimpuis (à l’entrée du parc commercial Main & Sabot), de Froyennes (attenant à un commerce) et Tournai (également dans une zone commerciale, le long de l’Escaut).

Le service urbanisme indique que Tradi Pizza a fait une demande pour régulariser sa situation, jugée irrecevable par Mons, d’où la raison de son départ. "À titre personnel, je ne ferme pas la porte à un autre endroit situé à Mouscron", juge Laurent Harduin, l’échevin du commerce. "Je comprends d’ailleurs la frustration de ce commerçant, qui profitait du passage et de l’activité du zoning pour vendre ses pizzas. Le personnel des entreprises s’y retrouvait certainement aussi, mais s’il voulait rester à l’endroit choisi, le règlement stipule qu’il devait aussi produire sur place."

Visiblement, ce n’est pas le choix fait par Tradi Pizza qui précise que, d’ici peu, le distributeur enlevé à Mouscron "prendra place dans une autre ville. "

Le concept imaginé par les créateurs de Tradi Pizza (Renato Flamini et Cyril Bernard) s’inscrit dans l’air du temps. Les distributeurs sont alimentés régulièrement par des pizzas artisanales, confectionnées avec des produits frais. "Chaque jour, notre chef Claudio prépare minutieusement chaque pizza dans notre atelier. Au préalable, tous les ingrédients ont été soigneusement sélectionnés pour leur qualité. Nous privilégions aussi le circuit court en collaborant avec des commerçants de la région (primeur Stocman-Panier, Petruzzi, boucherie Sénéchal.)", précisent les fondateurs.

L’acheteur peut choisir d’emporter les pizzas froides ou de les faire réchauffer sur place, 24h/24, le tout à des prix raisonnables.